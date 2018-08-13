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منظمات يهودية أمريكية تحشد لفرض عقوبات على حماس وحزب الله

منظمات يهودية أمريكية تحشد لفرض عقوبات على حماس وحزب الله
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

تعتزم جمعيات ومنظمات يمينية ويسارية يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على حركة "حماس" و"حزب الله" اللبناني.

العالم-الأميركيتان

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأنه للمرة الأولى تتوحد جمعيات ومنظمات يهودية، مكونة من اليمين واليسار الأمريكيين، في محاولة سن قانون أمريكي يفرض عقوبات على "حماس" و"حزب الله"، بدعوى استخدامهما للسكان كـ"دروع بشرية".

وذكرت القناة أن اقتراح القانون الأمريكي الجديد سنه عضو ديمقراطي وآخر جمهوري، بدعوى أن "حزب الله" اللبناني يحتفظ بصواريخه داخل تجمعات سكانية، وبأن "حماس" تستخدم منصات الصواريخ والقذائف الخاصة بها بين تجمعات سكانية أيضا في قطاع غزة.

وأكدت القناة أن أكثر من 12 سيناتور جمهوري وافقوا على اقتراح القانون الجديد، مقابل ثلاثة من الديمقراطيين، وبأن المنظمة اليهودية الموالية لإسرائيل "إيباك" هي التي اقترحت القانون، القاضي بفرض عقوبات على المنظمتين، "حماس" و"حزب الله".

ويعتزم القائمون على القانون الترويج له في مجلس الأمن الدولي في محاولة لإجبار المجتمع الدولي على بذل المزيد من الجهود للقضاء على ما يسمونه "استخدام السكان كدروع بشرية" بدعوى أنه غير قانوني.

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