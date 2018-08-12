أردوغان: نعتزم تحرير مناطق سورية جديدة وبسط الأمن فيها!

العالم-تركيا

وادعى أردوغان: "قمنا بتسريع أعمالنا العسكرية والدبلوماسية لكي لا يحدث في إدلب ما حدث في المناطق الأخرى"، متابعا "أعمالنا لإعادة بناء مدينة منبج السورية مستمرة".

وكانت القوات العسكرية التركية دخلت، في وقت سابق، بلدة منبج في شمال سوريا في إطار اتفاق مبرم مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن وحدات حماية الشعب بدأت الانسحاب من منبج إلى شرقي الفرات.

كما أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، الناطق الرسمي باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، يوم الثلاثاء الماضي، أن القوات التركية والأمريكية ستقوم بدوريات مشتركة داخل مدينة منبج السورية بعد انسحاب المقاتلين الأكراد منها.

و أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان اليوم أن حكومته سترد على من يشنون "حربا اقتصادية" ضد تركيا بعقد تحالفات جديدة، والتوجه إلى أسواق جديدة.

وقال أردوغان "نقول للبلد الذي يضحي بعلاقاته مع شريكه الإستراتيجي من أجل المنظمات الإرهابية مع السلامة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أردوغان "ينفذون عملية ضد تركيا عن طريق الاقتصاد، قد رأينا لعبتكم، إننا نتحداكم ولن نستسلم أبدا"، متابعا "يسعون إلى فعل ما لم يتمكنوا من فعله بالانقلاب عن طريق المال".

وأضاف الرئيس التركي "سنرد على الذين يشنون حربا تجارية علينا بعقد تحالفات جديدة والتوجه إلى أسواق جديدة‎".

وهوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل الدولار،الاثنين الماضي ، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار.