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لافروف يبحث عقد اجتماع بين أربع دول حول التسوية السورية

لافروف يبحث عقد اجتماع بين أربع دول حول التسوية السورية
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يعتزم بحث اجتماع قمة لقادة روسيا، تركيا، ألمانيا وفرنسا حول التسوية السورية، مع نظيره التركي، مولود تشاوش أوغلو، خلال زيارته لأنقرة في الفترة من 13 إلى 14 آب/أغسطس.

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على الموقع الرسمي للوزارة: "سيبحث الوزراء التحضيرات للقمة الرباعية المقبلة لرؤساء روسيا، تركيا، ألمانيا وفرنسا حول التسوية السورية".

وأشار البيان إلى أن الوزيرين يعتزما بحث تبسيط نظام التأشيرات لمواطني روسيا وتركيا، وأضاف البيان: "ومن المقرر أن يناقش آفاق نظام مبسط سفر مواطني البلدين. نؤكد الاستعداد لتحرير نظام التأشيرة لفئات معينة من المواطنين الأتراك."

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق، أن قمة قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا ستعقد في 7 أيلول/سبتمبر، في إسطنبول.

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