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مصر تفرج عن 678 سجينا بعفو رئاسي

مصر تفرج عن 678 سجينا بعفو رئاسي
الأحد ١٢ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأحد، الإفراج عن 678 سجينا بعفو رئاسي، في ثالث قرار بالعفو عن السجناء خلال أقل من أسبوعين.

العالم- مصر

وأفادت الوزارة في بيان "تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (334/ 2018) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 66 لثورة يوليو، فقد واصل قطاع السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة".

وتابعت أن اللجان خلصت إلى الإفراج على 678 سجينا، من بينهم" 206 استحقوا الإفراج بالعفو، و472 استحقوا الإفراج الشرطي".

ولم يوضح البيان ما إذا كانت قائمة المفرج عنهم تضم أيا من المسجونين على خلفية سياسية.

والثلاثاء الماضي، أعلنت مصر الإفراج عن 1118 سجينا بموجب عفو رئاسي، بعد قرار الجمعة بالعفو عن 66 سجينا.

يشار إلى أنه في  أيار/مايو الماضي، أصدر السيسي قرارا بالعفو عن 332 سجينا من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، بحسب بيان رئاسي آنذاك.

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