لافروف يتوجه إلى تركيا في زيارة لمدة يومين

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وسيشارك لآفروف في اجتماع سفراء وممثلي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية، وسيناقش مع نظيره التركي، التعاون في سوريا وتنمية الروابط الاقتصادية، الأمر الذي يتسم بأهمية خاصة في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وأنقرة.

هذا وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيزور أنقرة يومي 13-14 أغسطس، ويلتقي مع نظيره التركي.

وقالت زاخاروفا للصحفيين: "سيزور سيرغي لافروف أنقرة يومي 13-14 أغسطس، بدعوة من نظيره التركي ويشارك في اجتماع سفراء وممثلي تركيا الدائمين لدى المنظمات الدولية".

وأشارت إلى أن الوزيران سيوليان اهتماما خاصا "للقضايا الموضوعية على الأجندة الدولية، الوضع في سوريا، الشرق الأوسط، القوقاز، آسيا الوسطى، أوكرانيا، منطقة البحر الأسود".

وأضافت المتحدثة، بأنه بالإضافة إلى ذلك، سيناقش الوزيران مواصلة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية، وعلى وجه الخصوص، سيتناول الوزيران بناء خط أنابيب الغاز التركي وإنشاء محطة الطاقة النووية في "أكويو".

يذكر أن المحادثات بين لافروف وتشاويش أغلو، تعقد عشية قمة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا، والتي، كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ستعقد في 7 أيلول /سبتمبر في إسطنبول.

وروسيا وتركيا، إلى جانب إيران، هما البلدان الضامنة لعملية السلام في سوريا. ويتوقع المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بغدانوف، أن القمة في إسطنبول يمكن أن تؤدي إلى ظهور أفكار جديدة لتسوية الأزمة السورية.

ويعقد الاجتماع بين وزيري الخارجية الروسي والتركي عقب سلسلة من الإجراءات اتخذتها الإدارة الأمريكية ضد روسيا وتركيا وإيران.

المصدر: سبوتنيك