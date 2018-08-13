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شاهد..تسجيل صوتي يفضح ما يجري في البيت الابيض

الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تتوالى الفضائح على بيت ترامب الأبيض واحدة تلو الاخرى، وهذه المرة من مستشارة الرئيس الاميركي السابقة أوماروسا مانيغولت نيومان التي تمت إقالتها العام الماضي بسبب مشكلات تتعلق بالنزاهة.

العالم - الاميركيتان

نيومان بثت تسجيلا صوتيا عبر قناة سي ان ان التي اجرت معها مقابلة مؤخرا لجلسة تسريحها السرية من قبل كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي.. واوضحت نيومان أنه تم اقتيادوها إلى قاعة الأزمات وبدأوا بتهديدها وترهيبها.

التسجيل الذي أجري العام الماضي حسب نيومان يسمع فيه صوت يعتقد أنه يعود لكيلي.. يخيرها بالرحيل عن البيت الأبيض بشكل ودي.
كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي أعتقد أنه من الضروري أن نفهم أهمية أن نجعل هذا الرحيل وديًا، يمكننا جميعًا أن نكون كذلك، يمكنك اعتبار وقتك هنا في البيت الأبيض كعام خدمة للأمة.

المستشارة السابقة بررت نشرها للتسجيل بمحاولة لحماية نفسها وقالت نيومان: "حميت نفسي، لأنه بيت أبيض الجميع فيه يكذب. الرئيس يكذب على الشعب الأميركي، سارة ساندرز تقف أمام البلاد وتكذب كل يوم. لا بدّ لك أن تحمي نفسك، وإلا تلقيت سبعة عشر طعنة سكين في الظهر".

نيومان قالت أن المسؤولين في البيت الابيض يواصلون خداع الأمة حول مدى تراجع قدرات الرئيس ترامب العقلية، وصعوبة تعامله مع معلومات معقدة. وإنه لا يشارك في بعض أهم القرارات التي تعني البلاد، وقالت أنها تأسف على كونها كانت شريكة في ذلك.

نيومان كتبت في كتابها الذي تنشره غدا الثلاثاء تحت عنوان المعتوه أن الرئيس ترامب تلفظ بشتيمة عرقية عدة مرات خلال برنامج تلفزيوني كانت تقدمه هي.. واصفة ترامب العنصري.. 
وروت نيومان أنها كانت مع الرئيس ومحاميه مايكل كوهين، وأنها رأت ترامب يضع مذكرة فى فمه، وبدأ يمضغها، مما أثار صدمتها من كيفية ابتلاعه للورقة..

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