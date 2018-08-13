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انفوجرافيك ... تراجع الليرة التركية

انفوجرافيك ... تراجع الليرة التركية
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

انفوجرافيك ... تراجع الليرة التركية

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