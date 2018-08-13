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رئيس الوزراء العراقي: التزامنا في موضوع إيران هو عدم التعامل بعملة الدولار وليس الالتزام بالعقوبات الأمريكية
مراسل العالم: السعودية تقر بوصول صاروخ باليستي يمني الى نجران وتقول إنها اعترضته
مراسل العالم: السعودية تقر بوصول صاروخ باليستي يمني الى نجران وتقول إنها اعتراضته
مراسل العالم: قنص جندي سعودي في جبل مشعل في جيزان
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آية الله خامنئي: السعودية ارتكبت جريمتين باليمن الاسبوع الماضي هزت ضمير العالم لكن اميركا اعتبرتها حليفا دون ادانتهما
آية الله خامنئي: الامام الخميني (رحمه الله) منع التفاوض مع اميركا وانا امنعه ايضا
انفوجرافيك ... تراجع الليرة التركية
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش
انفوجرافيك ... تراجع الليرة التركية
تصنيف :
ترکيا
العالم
الأميرکيتان
انفوجرافيك
كلمات دليلية :
انفوجرافيك
الليرة التركية
تراجع الليرة التركية
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