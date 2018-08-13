إيطاليا: ستكون هناك ثورة لاقتصاد البلاد سواء أعجب ذلك أوروبا أم لم يعجبها

العالم- اوروبا

وقال سالفيني في خطاب جماهيري بثه مباشرة على صفحته في "فيسبوك" من پوليا، ألقاه لمناسبة افتتاح مقر حزبه في المنطقة، الاثنين، "ها نحن في الحكومة منذ شهرين فقط، على الرغم من أنني شِختُ 20 عاما، وهؤلاء اليساريون يضحكونني إذ يقولون إننا لم نحل مشاكل الإيطاليين حتى الآن".

وأضاف وزير الداخلية "لقد بقوا في الحكومة لمدة 6 سنوات ولم يحلوا مشكلة واحدة.. بينما أنجزنا في شهرين أكثر مما فعلوه في 6 أعوام".

وتابع قائلا "نحن في البداية فقط، لأنني لا أنسى الوعود التي قطعتها خلال الحملة الانتخابية، والثورة التي نقودها على صعيدي الهجرة والأمن، نريدها أن تشمل المجال الاقتصادي أيضا".

واختتم سالفيني بالقول "إن أعجب ذلك أوروبا أو لم يعجبها، فإن اهتمامنا موجه نحو الإيطاليين، العمل، المعاشات وحياة الإيطاليين".