ماذا قال ظريف عن الحوار مع امريكا؟

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لقناة "الجزيرة" الفضائية قال ظريف: ان إيران لن تغير سياستها بالمنطقة بفعل العقوبات والتهديدات الأميركية.

ووصف مقترح تشكيل ناتو عربي لمواجهة ايران بان وهم وسياسة عبثية واضاف : ان ايران لن تتفاوض بشان برنامجها الصاروخي الدفاعي لانه لا يشكل تهديدا لاي احد .

وفي جانب اخر من مقابلته اشار ظريف الى ان امريكا تشن حربا اقتصادية بربرية ضد تركيا وقال : ان ايران تقف الى جانب تركيا في هذا المجال.

كما انتقد وزير الخارجية الايراني العدوان السعودي على اليمن وقال : ان السعودية تنتهج سياسة اجرامية في اليمن والدول الغربية شريكة لها من خلال دعمها بالسلاح والتزام الصمت حيال جرائمها.