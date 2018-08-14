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ماذا قال ظريف عن الحوار مع امريكا؟

ماذا قال ظريف عن الحوار مع امريكا؟
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان أي حوار مع واشنطن يبدأ بعد أن تتصرف أميركا كدولة تحترم الآخر وتوقف عقوباتها.

العالم - ايران

وفي تصريح ادلى به لقناة "الجزيرة" الفضائية قال ظريف: ان إيران لن تغير سياستها بالمنطقة بفعل العقوبات والتهديدات الأميركية.

ووصف مقترح تشكيل ناتو عربي لمواجهة ايران بان وهم وسياسة عبثية واضاف : ان ايران لن تتفاوض بشان برنامجها الصاروخي الدفاعي لانه لا يشكل تهديدا لاي احد .

وفي جانب اخر من مقابلته اشار ظريف الى ان امريكا تشن حربا اقتصادية بربرية ضد تركيا وقال : ان ايران تقف الى جانب تركيا في هذا المجال.

كما انتقد وزير الخارجية الايراني العدوان السعودي على اليمن وقال : ان السعودية تنتهج سياسة اجرامية في اليمن والدول الغربية شريكة لها من خلال دعمها بالسلاح والتزام الصمت حيال جرائمها.

 

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