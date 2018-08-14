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إدارة البيت الأبيض تراقب وضع تركيا المالي "عن كثب"

إدارة البيت الأبيض تراقب وضع تركيا المالي
الإثنين ١٣ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض امس الاثنين، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا "عن كثب" وذلك بعد التراجع الحاد للعملة التركية مقابل الدولار في الأيام الأخيرة.

العالم - تركيا

وأبلغ هاسيت، رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، تلفزيون ام.اس.ان.بي.سي قائلا: "نراقب الوضع عن كثب. وزير الخزانة (ستيفن) منوتشين يراقبه عن كثب".

فقدت الليرة التركية أكثر من 40 بالمئة مقابل الدولار هذا العام بفعل المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على الاقتصاد
ودعواته المتكررة لخفض أسعار الفائدة وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال هاسيت إن قرار ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب التركي ليس سوى "جزء ضئيل ضئيل" من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا "لذا أن تتراجع العملة 40 بالمئة هو مؤشر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد لا تعمل على النحو الصحيح في ذلك البلد".

وأضاف: "عندما يفقد بلد ما صلته بالديمقراطية الليبرالية فلا يمكن أن تعلم حقا ماذا سيحدث بعد ذلك للاقتصاد وأعتقد أن هناك الكثير من عدم التيقن"، حسب قوله.

وتحسنت الليرة التركية بعد أن سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند 7.24 للدولار امس الاثنين وذلك إثر تعهد البنك المركزي التركي بتوفير السيولة لكن العملة ظلت تحت ضغوط بيع في حين تسبب انهيارها في مزيد من القلق بالأسواق العالمية.

وكان ترامب أعلن يوم الجمعة مضاعفة الرسوم على واردات الولايات المتحدة من الصلب التركي إلى 50 بالمئة. وقال البيت الأبيض إن ترامب سيستخدم في ذلك قانونا أميركيا يسمح بفرض الرسوم لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وثمة خلافات بين واشنطن وأنقرة منذ شهور بشأن قس أميركي محتجز في تركيا والحرب السورية وقضايا دبلوماسية أخرى.

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