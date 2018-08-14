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بومبيو يتصل بإبن سلمان بشأن ثلاث دول عربية!

بومبيو يتصل بإبن سلمان بشأن ثلاث دول عربية!
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن 3 دول عربية.

العالم - السعودية

وحسب وكالة "رويترز"، قال بيان للخارجية الأميركية أمس الاثنين، إن بومبيو بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الوضع في شمال غربي سوريا، والعراق، واليمن، إضافة إلى أفغانستان.

ولفت البيان إلى أن وزير الخارجية الأميركي أثنى على موقف ولي العهد السعودي ودعمه للوضع في شمال شرقي سوريا، إضافة إلى تعامله مع الحكومة العراقية.

وناقش الطرفان جهود وقف إطلاق النار في أفغانستان، بمناسبة عيد الأضحى، وجهود إحلال السلام في أفغانستان.

كما تناول مايك بومبيو ومحمد بن سلمان تطورات الأوضاع في اليمن في ضوء جهود المبعوث الأممي لإنهاء العدوان على اليمن.

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