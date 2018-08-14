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"راقصة" لإدارة منتخب الفراعنة تفجر جدلا في مصر!

الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تقدمت المغنية والراقصة المصرية المثيرة للجدل، سما المصري، بطلب إلى اتحاد الكرة لتولي منصب مدير المنتخب المصري، لتعمل إلى جانب المدير الفني المكسيكي خافيير أغيري الجديد، مشددة على أنها ستعتمد أسلوبا حازما مع اللاعبين، وأنها لا تريد أي أجر مادي.

العالم - منوعات 

وأوضحت المصري على قناتها في موقع يوتيوب، أنها توجهت إلى مقر اتحاد الكرة وأرادت تقديم طلب ترشحها إلى رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة، لكنه لم يكن حاضرا، مما دفعها إلى ترك الطلب للمدير التنفيذي للاتحاد ثروت سويلم.

وتعمدت المصري إثارة المزيد من الجدل بقولها: "لنرى ما إذا كانت الواسطة والمحسوبية هي التي ستحدد المرشح، أم أن الكفاءة هي التي ستؤهل الفائز".

وعن النهج الذي ستعتمده المصري في أسلوب إدارتها للمنتخب، قالت: "همشي المنتخب على الألف. يجب أن يتولى هذا المنصب شخص صارم. وأنتم لم تختبروا من قبل أن تتولى امرأة قيادة مثل هذا الجانب".

وتابعت: "أتعهد بعدم تكرار أي مهازل كتلك التي حدثت في روسيا، فلن أسمح بوجود هواتف مع لاعبي الفريق، وسأمنع التصوير مع اللاعبين أو الزيارات، سواء كانت من قبل زوجاتهم أو أي إعلاميين أو فنانين".

كما تعهدت المصري بأنها ستحقق مع المنتخب بطولات أفريقيا، وكأس العالم.

وعن خبرتها في مجال الرياضة، قالت المصري إنها كانت "كابتن" في فريق للكرة الطائرة، لافتة إلى أن خبرتها في مجال كرة القدم ليست كبيرة، وهو الأمر الذي دفعها للتراجع عن الترشح لمنصب المدير الفني للمنتخب.

وأشارت إلى أنها لا تريد أي مقابل مادي لقاء عملها في منصب مدير المنتخب، وأن السبب الذي دفعها للترشح هو "حبها للبلد".

وطالبت المصري اتحاد الكرة أن يأخذ طلبها على محمل الجد، وأن يقدم أسبابا توضح الرد سواء بالإيجاب أو السلب.

يذكر أن المصري سبق أن أثارت الجدل في محاولاتها للترشح لعدد من المناصب في مجالات عدة.

 

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