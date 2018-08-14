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مصري يعذب أبناء زوجته على طريقة ”مصاصي الدماء“!

مصري يعذب أبناء زوجته على طريقة ”مصاصي الدماء“!
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

تجرد زوج مصري من مشاعر الإنسانية والرحمة، مستخدمًا أبشع أساليب التعذيب مع طفلي زوجته.

العالم - منوعات 

وأقدم الزوج على ضرب الطفلين بالعصى وكيّهما بالنار وحرق جسديهما، وتعرض أحدهما لكسر مضاعف فى قفصه الصدري، وعضهما من الرقبة على طريقة مصاصي الدماء، بينما وقفت أمهما مكتوفة اليدين، بسبب تهديده لها.

وتمكن الأهالي من القبض على الزوج المتهم، وتسليمه إلى نقطة الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وتقول الأم أن زوجها طلب منها إيداع أطفالها في أحد الملاجئ، مشيرة إلى أنها عندما رفضت الاستجابة لطلبه، لجأ إلى تعذيبهما بوحشية، مضيفة: ” كان ينتهز فرصة غيابي عن المنزل ليقوم بالتعدي على أبنائي، وكان يمنعهم من الخروج للصلاة فى المسجد ” .

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