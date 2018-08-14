مهاتير محمد: ترامب "متذبذب" ويغير رأيه خلال 24 ساعة

العالم- أسيا والباسفيك

وأضاف مهاتير في حوار مع وكالة أسوشيتد برس الأميركية الاثنين أنه "لا توجد حتى الآن مؤشرات تدفعني لتغيير وجهة نظري في الرئيس الأميركي"، حيث سبق أن وصفه في مقابلة سابقة مع الوكالة بأنه "رجل غريب الأطوار".

وتابع رئيس الوزراء الماليزي أنه رغم ذلك فإن بلاده ستواصل الترحيب بالاستثمار الأميركي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، ووعد بإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى.

وعلى صعيد آخر، أدان مهاتير ممارسات ميانمار مع أقلية الروهينغا المسلمة، وأعرب عن خيبة أمله في زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي.

وقال إنه من الواضح أن سوتشي تبدو مع الحكومة ومؤيدة لممارساتها بشأن كيفية تعاملها مع الروهينغا، مضيفا "إنها قضية عدالة وحقوق إنسان، ولا يمكن فعل ذلك".

المصدر : وكالات