البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر محلي : تبادل كثيف لإطلاق النار بعد تفجير استهدف موكب محافظ تعز المعين من تحالف العدوان بمدينة عدن
مراسل العالم : الجيش يسيطر على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا ويضيق الخناق على فلول إرهابيي “داعش” في بادية السويداء
ممثلة الأمم المتحدة في اليمن: التحالف منعنا من الوصول الى مسرح الجريمة في ضحيان ومن حضور تشييع الاطفال
ارتفاع حصيلة انهيار جسر السيارات في مدينة جنوى الايطالية الى 30 قتيلا
مراسل العالم: خروج الالاف من اهالي الموصل بتظاهرات سلمية للمطالبة بعدم خروج الحشد الشعبي من المدينة
إيران وسوريا تعتزمان مد سكة حديدية بمشاركة العراق
إصابة عدد من المارة دهساً بسيارة أمام البرلمان البريطاني
إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام 57 مستوطناً و 23 طالباً يهودياً لساحات المسجد الأقصى منذ الصباح
مراسل العالم: قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ الخضراء
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان على منطقة الجبانة بمديرية الحالي

مهاتير محمد: ترامب "متذبذب" ويغير رأيه خلال 24 ساعة

مهاتير محمد: ترامب
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

جدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد انتقاده للرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا إنه من الصعب التعامل معه، ووصفه بأنه يغير رأيه خلال 24 ساعة، ومن الصعب التعامل مع أي شخص "آراؤه متذبذبة".

العالم- أسيا والباسفيك

وأضاف مهاتير في حوار مع وكالة أسوشيتد برس الأميركية الاثنين أنه "لا توجد حتى الآن مؤشرات تدفعني لتغيير وجهة نظري في الرئيس الأميركي"، حيث سبق أن وصفه في مقابلة سابقة مع الوكالة بأنه "رجل غريب الأطوار".

وتابع رئيس الوزراء الماليزي أنه رغم ذلك فإن بلاده ستواصل الترحيب بالاستثمار الأميركي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، ووعد بإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى.

وعلى صعيد آخر، أدان مهاتير ممارسات ميانمار مع أقلية الروهينغا المسلمة، وأعرب عن خيبة أمله في زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي.

وقال إنه من الواضح أن سوتشي تبدو مع الحكومة ومؤيدة لممارساتها بشأن كيفية تعاملها مع الروهينغا، مضيفا "إنها قضية عدالة وحقوق إنسان، ولا يمكن فعل ذلك".

المصدر : وكالات

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مهاتير محمد يواصل فضح فساد سلفه المدعوم سعودياً

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

في درعا.. استعدادات لاستقبال العائلات المهجرة

بالفيديو.. إيران تنجح في إدراج رياضة "الچوگان" في اليونسكو

العبادي: نحن مع تركيا في ازمتها وبالتعاون نتغلب على الكثير من التحديات

وفاة 12 حاجا مصريا في السعودية بسبب أمراض القلب والسكري

مسؤول في حزب الله بحث مع لازاريني ملف النازحين السوريين

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن

اردوغان : العراق سيحصل على حصته الكاملة من المياه

السيسي يدير ظهره لأذرعه الإعلامية

عبد الله غل: ترامب يمثل تهديدا عالميا

الأردن يطرق أبواب دمشق !

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

لأول مرة.. بثّ مباريات الدوري الإسباني "مباشرة ومجانًا" في 8 دول آسيوية!

الوفاق: النظام البحريني يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه

22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر في ايطاليا +فيديو

شمخاني: اتخذنا آليات جديدة لتفعيل القطاع الخاص

22 عدد قتلى انهيار الجسر الإيطالي.. والوزير يعلق!

الصليب الأحمر: استشهاد 40 طفلا وجرح 56 بمجزرة ضحيان

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث الاصطدام أمام البرلمان كعمل إرهابي

أبو زهري: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

22 قتيلاً في حادث سير في الإكوادور

الأکثر مشاهدة