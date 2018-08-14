لافروف في أنقرة لإنجاز «تفاهمات» إدلب واللاجئين.. تفاصيل

العالم-اوروبا

وحسب ما نقلته صحيفة الشرق الاوسط، لم تعلن الخارجية الروسية تفاصيل عن الملفات المطروحة للبحث على طاولة الجانبين، واكتفت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا بالإشارة إلى أن التركيز سينصب على «التعاون في سوريا» بالإضافة إلى عدد من الملفات الثنائية؛ أبرزها «الحرب التجارية التي نشبت بين أنقرة وواشنطن». ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصدر مطلع أن ملفي «الوضع في إدلب» و«المبادرة الروسية لدفع مسألة إعادة اللاجئين» سيكونان على رأس لائحة الاهتمام خلال المناقشات. بالإضافة إلى التحضير للقمة التي تجمع زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في تركيا في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي ينتظر أن تركز على بلورة موقف مشترك حيال آليات تسوية الملف السوري عبر مساعي توسيع «مسار آستانة» وانضمام قوى إقليمية ودولية إليه.

ولم تستبعد أوساط روسية أن تكون موسكو وأنقرة «اقتربتا من التوصل إلى تفاهمات حول آليات تسوية الوضع في إدلب» بشكل يضمن «استكمال عملية الفرز للفصائل السورية المعارضة وعزل القوى المتشددة التي ترفض إلقاء السلاح والانخراط في المصالحات» وفقا لتقرير نشرته صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا».

وكان لافتا أن الصحيفة نقلت عن مصادر روسية أن «سياسة العقوبات الأميركية التي وجهت ضد كل من روسيا وتركيا وإيران لعبت دورا حاسما في سعي الأطراف الثلاثة إلى تعزيز التقارب فيما بينها، مما ينعكس على تطورات الموقف في سوريا وعلى الوضع الإقليمي عموما».

ونشطت موسكو اتصالاتها خلال الأيام الأخيرة مع الطرفين، وأجرى الرئيس فلاديمير بوتين مكالمات هاتفية الأسبوع الماضي مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب إردوغان. قبل أن يعقد بوتين وروحاني جلسة محادثات ثنائية على هامش قمة بلدان حوض قزوين التي انعقدت في كازاخستان قبل يومين تركز النقاش خلالها على «جملة من المسائل الملحة وعلى رأسها الوضع في سوريا» وفقا لبيان الكرملين الذي نقل عبارة بوتين خلال اللقاء حول السعي إلى «تعزيز التعاون في ملف قزوين، ولدينا تعاون كبير في تسوية أزمات حادة جدا، بما في ذلك الأزمة السورية».

على صعيد آخر، أعلن في موسكو أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، سيزور العاصمة الروسية الأسبوع المقبل لبحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان، في إطار المبادرة الروسية لتسهيل عمليات عودة اللاجئين إلى بلادهم. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر أن «الوزير باسيل سيقوم بزيارة موسكو في 20 أغسطس (آب) الحالي، لبحث هذا الملف مع نظيره الروسي». وينتظر وفقا للمصدر، أن تتمحور المحادثات حول بدء الخطوات العملية لتشكيل مراكز لوجيستية مشتركة مع دول الجوار، ومن بينها لبنان. وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، قام بزيارة للبنان، على رأس وفد دبلوماسي وعسكري روسي، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين لشرح تفاصيل المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين، وسبل التنسيق المشترك مع الدول المعنية بهذا الملف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن نحو 900 ألف لاجئ سوري مستعدون للعودة إلى بلادهم «في أقرب وقت» من دون أن توضح الآلية التي تم اعتمادها لتحديد عدد الراغبين بالعودة.

ميدانيا، أعلنت الوزارة الأحد إسقاط طائرتين مسيرتين جديدتين قالت إنهما استهدفتا قاعدة حميميم الروسية قرب اللاذقية. وأفاد بيان عسكري بأن الطائرتين انطلقتا من منطقة خفض التصعيد في إدلب، موضحا أن «الدفاعات الجوية في حميميم رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية طائرتين مسيرتين أثناء اقترابهما من القاعدة ودمرتهما عن بعد، من دون وقوع أي خسائر في الأرواح والمعدات». علما بأن قاعدة «حميميم» كانت أعلنت في اليوم السابق إسقاط طائرة مماثلة تم توجيهها من إدلب. وكانت موسكو حذرت الأسبوع الماضي مما وصفته بأنه «ازدياد كبير في حالات توجيه طائرات مسيرة لمهاجمة قاعدة حميميم».