البث المباشر
الاحتلال بعتقل 11 مواطناً بينهم سيدتان في الضفة الغربية
الصين تدعم مصر بملايين الدولارات لإنتاج الأقمار الاصطناعية
رويترز عن صحيفة سورية: "مجلس سوريا الديمقراطية" زار دمشق لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع الحكومة السورية
مسؤولون افغان: حركة طالبان تسيطر على قاعدة عسكرية في شمال أفغانستان بعد معارك أوقعت 14 قتيلا
الشرطة البريطانية: مصابون من المارة في اصطدام سيارة بحواجز خارج البرلمان في لندن واعتقال السائق
مسؤولون افغان: مسلحو طالبان اجتاحوا قاعدة للجيش في شمال أفغانستان فقتلوا 10 جنود وأصابوا 15 وأسروا عشرات آخرين
مسؤولون افغان: مسلحو طالبان اجتاحوا أقاعدة للجيش في شمال أفغانستان فقتلوا 10 جنود وأصابوا 15 وأسروا عشرات آخرين
مسؤولون افغان: مقتل 10 جنود افغان واصابة 15 على الاقل واسر العشرات باجتياح مسلحو"طالبان"قاعدة للجيش شمال البلاد
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا خلال حملة اعتقالات ومداهمات في انحاء الضفة الغربية
مراسل العالم: استشهاد يمني وزوجته واولاده الثلاثة بغارة للعدوان على منزلهم بمنطقة الأشراف في منطقة الدريهمي بالحديدة

لافروف في أنقرة لإنجاز «تفاهمات» إدلب واللاجئين.. تفاصيل

لافروف في أنقرة لإنجاز «تفاهمات» إدلب واللاجئين.. تفاصيل
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري اليوم محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، تهدف إلى بلورة موقف مشترك حول سبل تسوية الوضع في إدلب، وسط توقعات وسائل إعلام روسية باقتراب الطرفين من التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن، وإشارات إلى أن العقوبات الأميركية ضد كل من روسيا وتركيا وإيران وفرت دافعا إضافيا لدى الأطراف الثلاثة لتعزيز التعاون.

العالم-اوروبا

وحسب ما نقلته صحيفة الشرق الاوسط، لم تعلن الخارجية الروسية تفاصيل عن الملفات المطروحة للبحث على طاولة الجانبين، واكتفت الناطقة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا بالإشارة إلى أن التركيز سينصب على «التعاون في سوريا» بالإضافة إلى عدد من الملفات الثنائية؛ أبرزها «الحرب التجارية التي نشبت بين أنقرة وواشنطن». ونقلت وكالة «نوفوستي» الحكومية عن مصدر مطلع أن ملفي «الوضع في إدلب» و«المبادرة الروسية لدفع مسألة إعادة اللاجئين» سيكونان على رأس لائحة الاهتمام خلال المناقشات. بالإضافة إلى التحضير للقمة التي تجمع زعماء تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في تركيا في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل، والتي ينتظر أن تركز على بلورة موقف مشترك حيال آليات تسوية الملف السوري عبر مساعي توسيع «مسار آستانة» وانضمام قوى إقليمية ودولية إليه.

ولم تستبعد أوساط روسية أن تكون موسكو وأنقرة «اقتربتا من التوصل إلى تفاهمات حول آليات تسوية الوضع في إدلب» بشكل يضمن «استكمال عملية الفرز للفصائل السورية المعارضة وعزل القوى المتشددة التي ترفض إلقاء السلاح والانخراط في المصالحات» وفقا لتقرير نشرته صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا».

وكان لافتا أن الصحيفة نقلت عن مصادر روسية أن «سياسة العقوبات الأميركية التي وجهت ضد كل من روسيا وتركيا وإيران لعبت دورا حاسما في سعي الأطراف الثلاثة إلى تعزيز التقارب فيما بينها، مما ينعكس على تطورات الموقف في سوريا وعلى الوضع الإقليمي عموما».

ونشطت موسكو اتصالاتها خلال الأيام الأخيرة مع الطرفين، وأجرى الرئيس فلاديمير بوتين مكالمات هاتفية الأسبوع الماضي مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب إردوغان. قبل أن يعقد بوتين وروحاني جلسة محادثات ثنائية على هامش قمة بلدان حوض قزوين التي انعقدت في كازاخستان قبل يومين تركز النقاش خلالها على «جملة من المسائل الملحة وعلى رأسها الوضع في سوريا» وفقا لبيان الكرملين الذي نقل عبارة بوتين خلال اللقاء حول السعي إلى «تعزيز التعاون في ملف قزوين، ولدينا تعاون كبير في تسوية أزمات حادة جدا، بما في ذلك الأزمة السورية».

على صعيد آخر، أعلن في موسكو أن وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، سيزور العاصمة الروسية الأسبوع المقبل لبحث ملف اللاجئين السوريين في لبنان، في إطار المبادرة الروسية لتسهيل عمليات عودة اللاجئين إلى بلادهم. ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن مصدر أن «الوزير باسيل سيقوم بزيارة موسكو في 20 أغسطس (آب) الحالي، لبحث هذا الملف مع نظيره الروسي». وينتظر وفقا للمصدر، أن تتمحور المحادثات حول بدء الخطوات العملية لتشكيل مراكز لوجيستية مشتركة مع دول الجوار، ومن بينها لبنان. وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرنتييف، قام بزيارة للبنان، على رأس وفد دبلوماسي وعسكري روسي، التقى خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين لشرح تفاصيل المبادرة الروسية بشأن عودة اللاجئين السوريين، وسبل التنسيق المشترك مع الدول المعنية بهذا الملف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق أن نحو 900 ألف لاجئ سوري مستعدون للعودة إلى بلادهم «في أقرب وقت» من دون أن توضح الآلية التي تم اعتمادها لتحديد عدد الراغبين بالعودة.

ميدانيا، أعلنت الوزارة الأحد إسقاط طائرتين مسيرتين جديدتين قالت إنهما استهدفتا قاعدة حميميم الروسية قرب اللاذقية. وأفاد بيان عسكري بأن الطائرتين انطلقتا من منطقة خفض التصعيد في إدلب، موضحا أن «الدفاعات الجوية في حميميم رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية طائرتين مسيرتين أثناء اقترابهما من القاعدة ودمرتهما عن بعد، من دون وقوع أي خسائر في الأرواح والمعدات». علما بأن قاعدة «حميميم» كانت أعلنت في اليوم السابق إسقاط طائرة مماثلة تم توجيهها من إدلب. وكانت موسكو حذرت الأسبوع الماضي مما وصفته بأنه «ازدياد كبير في حالات توجيه طائرات مسيرة لمهاجمة قاعدة حميميم».

روابط ذات صلة

إدلب.. دون "عنتريات"!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ملخص...مع الحدث: مصير ادلب بين الخيارات العسكرية والسياسية

لافروف في أنقرة لإنجاز «تفاهمات» إدلب واللاجئين.. تفاصيل

شاهد: ادلب خزان المسلحين.. وهذا ما ستفعله تركيا حيال ازمتها؟

وزير الطاقة : الاستثمارات السويسريه مرحب بها في ايران

هذا سيناريو الاحتلال للحرب مع "حزب الله"

في ذكرى استقلال البحرين .. تيار الوفاء وحركة يقيمانِ ندوة تحت عنوان “القواعد الأجنبية في البحرين”

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

حبس ناشط مناهض للعبودية وسياسي معارض في موريتانيا

مهاتير محمد: ترامب "متذبذب" ويغير رأيه خلال 24 ساعة

فيينا تتقدم على ملبورن كأفضل مدينة يمكن العيش فيها

"رايتس ووتش" تدعو لتحقيق العدالة لـ"ضحايا فض رابعة" بمصر

إسبانيا تراجع شروط بيع أسلحتها للسعودية ولتحالف العدوان

800 رجل أعمال يشاركون في معرض دمشق الدولي

انقطاع أخبار شاب بحريني بعد اعتقاله من نقطة تفتيش!

إدلب.. دون "عنتريات"!

العراق: يعلن اخر موعد لتسلم الطعون على نتائج الانتخابات

الأمم المتحدة: حوالي 30 ألف داعشي لا يزالون في العراق وسوريا

هيئة العودة تدعو للمشاركة بـ"جمعة ثوار من أجل القدس والأقصى"

"منع" بث مقابلة سامي كليب في سوريا .. اليكم التفاصيل!

كوربن: نتنياهو كاذب.. يجب إدانة قتل الفلسطينيين

الأکثر مشاهدة