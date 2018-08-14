تفاصيل اللقاء السري بين نتنياهو و السيسي في القاهرة ..

العالم - فلسطين

ونقلت القناة العبرية العاشرة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن اللقاء تم بضغط أمريكي، حيث وصل نتنياهو القاهرة في الـ22 من مايو الماضي ومكث في مصر عدة ساعات فقط، في لقاءٍ لم يعلم به غالبية وزراء حكومته.

وبحسب القناة العبرية، فقد تباحث الرجلان في محاولة القاهرة السير قدماً نحو تسوية سياسية في قطاع غزة على أن تشمل عودة السلطة الفلسطينية لإدارة شؤون غزة ووقف لإطلاق النار وتخفيف جوهري للحصار "الإسرائيلي" والمصري والذهاب نحو خطوات لتأهيل البُنى التحتية في غزة.

كما جرى التباحث في استعادة الضباط والجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام في غزة، وبحث ما يسمى "صفقة القرن" التي تعتزم واشنطن طرحها العام المقبل.

اتفاق على اعادة السلطة الى قطاع غزة ..

وبحسب المصادر فان السيسي شدد خلال القمة على أن حل مشكلة غزة يجب أن يتم عبر إعادة السلطة إلى هناك وتحمل مسئوليات إدارتها حتى لو تدريجيًا وحتى لو لم تشمل الخطة نزعاً للسلاح من غزة كشرط مسبق.

وقالت القناة "الثانية" إن السيسي دعا إلى ممارسة بلاده والدول العربية والمجتمع الدولي ضغوطًا على الرئيس محمود عباس لتحمل مسئولية غزة.

في حين طلبت "إسرائيل" كشرط للتسوية بوقف كامل لإطلاق الصواريخ وحفر الأنفاق والحفاظ على المنطقة العازلة على الحدود ومنع التسلل إلى تلك المنطقة وكذلك حلاً لمسالة الضباط والجنود الأسرى.

مسؤول اسرائيلي: "اتفاق التهدئة مع حماس شبه جاهز" ..

ذكرت صحيفة لوس أنجلس تايمز الامريكية، أن اتفاقًا بين إسرائيل وحماس أصبح جاهزًا تقريبًا بعد يومين من الهدوء على حدود غزة.

وقال مسؤول اسرائيلي يشارك في التفاوض من أجل قطاع غزة لصحيفة لوس أنجليس تايمز ان اتفاقا مع حماس "جاهز تماما تقريبا."

ويأتي التقرير في ضوء يومين من الهدوء على الحدود مع قطاع غزة، والذي وفقا لمسؤول اسرائيلي أمني قال للصحيفة مرت هذه الايام دون الطائرات الورقية والقنابل الحارقة ودون احتكاك على السياج.

ليبرمان يعقد اجتماعا خاصا لإقرار سلسلة "تسهيلات" .

هذا وزعمت وسائل اعلام عبرية ان وزير حرب الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، سيعقد اجتماعا خاصا، الثلاثاء، لإقرار سلسلة تسهيلات جديدة لصالح قطاع غزة.

واشارت القناة الثانية الى أن ليبرمان سيوافق على إعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، وتوسيع منطقة الصيد المسموح بها ببحر غزة.

واوضحت ان هذه التسهيلات ستكون مشروطة ومربوطة باستمرار حالة الهدوء على الحدود مع قطاع غزة.

وقالت إن وزير الحرب، قد يصادق على سلسلة تسهيلات أخرى، خلال الأيام القادمة اذا استمر الهدوء بغزة.

عباس لمسؤولين مصريين: تلعبون بملعبنا بتدخلكم في غزة

قال مسئولون فلسطينيون رفيعو المستوى إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ مسئولين مصريين خلال زيارته للقاهرة مؤخرًا عدم رغبته باستمرار "تدخل القاهرة في غزة"، قائلاً: "أنتم تلعبون بملعبنا وهذا ضد المصلحة الوطنية الفلسطينية".

ونقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني عن المسئولين الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم باعتبارهم "غير مخولين بالحديث" أن الثقة بين السلطة الفلسطينية ومصر باتت ضئيلة للغاية، وقد سئمت الأولى من تدخل القاهرة في غزة".

وأشار إلى أن المسئولين في القاهرة يبذلون جهودًا لمحاولة التوفيق بين حركتي حماس وفتح منذ يوليو الماضي، إضافة إلى مساعيها إلى التوصل إلى اتفاق هدنة بين "إسرائيل" وحركة حماس في غزة.

كما نقل عن مسئول بارز في حماس قوله إن "حالة اليأس الأمريكي حيال خطة صفقة القرن والرغبة في تحقيق الاستقرار في غزة أعطى الضوء الأخضر للقاهرة لتكون بمثابة وسيط، سواءً برغبة أو عدم رغبة الرئيس عباس".

وأضاف الموقع أن "ذلك المسعى المصري استمر على الرغم من التصعيد العسكري الإسرائيلي وتبادل إطلاق الصواريخ على جانبي قطاع غزة، وذلك خشية حدوث مزيدٍ من التدهور الذي قد ينتقل إلى مصر وإسرائيل".

المسئولين الفتحاويين الذين نقل الموقع عنهم أضافوا أن "مصر تمضي قُدمًا في الوساطة بين حماس وإسرائيل، لكن السلطة الفلسطينية ليست سعيدةً بذلك".

وأضافوا أن مصر وعدت منذ ذلك الحين بتجديد مساعيها بحيث تعمل على إبرام صفقةٍ شاملة تضم هدنةَ طويلة الأمد في غزة، ومبادلة أسرى بين حماس و"إسرائيل" وإتمام مصالحة بين الحركتين.

وكان القيادي في فتح جمال محيسن قال في تصريحاتٍ لإذاعة "صوت فلسطين": "أدعو هذه الأطراف العربية أن تترك القضايا الفلسطينية للقيادة الفلسطينية وتجنب دعم أي اتفاقيات ثنائية بين حماس وإسرائيل التي من شأنها تعزيز الانقسام، لذا لن يقبل أحد بتلك المحاولات".