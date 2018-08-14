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حماس: لقاءات تشاورية مع الفصائل بالقاهرة حول التهدئة والمصالحة

حماس: لقاءات تشاورية مع الفصائل بالقاهرة حول التهدئة والمصالحة
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن حركته تُجري في العاصمة المصرية القاهرة لقاءات تشاورية مع الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة

العالم - فلسطين

وذكر الرشق، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، مساء الاثنين، أن اللقاءات تدور حول التهدئة، من حيث التوافق عليها وعلى المطالب الوطنية، إضافة للتشاور بشأن المصالحة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل الفصائل من قطاع غزة الثلاثاء إلى القاهرة.

يذكر أن الرشق كان ضمن الوفد الزائر من الخارج لقطاع غزة الأسبوع الماضي، والذي مكث ستة أيام، وغادر الأربعاء الماضي.

وجاءت تلك الزيارة عقب لقاءات أجراها الوفد مع قيادة المخابرات المصرية بالقاهرة، للتشاور بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني، خاصة المتعلقة بالمصالحة، والمبادرة المصرية والأممية لتخفيف حصار غزة، وفرص إرساء "تهدئة" بين المقاومة مع الاحتلال.

وتستضيف القاهرة حوارات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بالإضافة لمباحثات دولية لحل الأزمات الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

وتحدثت وسائل إعلام عبرية  وأجنبية مؤخرًا عن مساعٍ أممية ومصرية لبلورة حلول من شأنها تخفيف الأزمات الإنسانية الخانقة بغزة، وتنفيذ مشاريع إغاثية، تشمل تثبيت وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، أو عقد هدنة بين الطرفين.

يأتي ذلك عقب أشهرٍ من انطلاق "مسيرات العودة وكسر الحصار"، وارتقاء نحو 150 فلسطينيا، وإصابة الآلاف، جراء قمع قوات الاحتلال لها.

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