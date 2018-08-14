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ماذا قال لافروف حول رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا؟

ماذا قال لافروف حول رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا؟
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن موسكو تقدر عاليا رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.

العالم - أوروبا

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو: "نقدر عاليا رفض الشركاء الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا"، مشيرا إلى أن "روسيا وتركيا في مجال السياسة الخارجية يتبعان مسارا مستقلا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، توجه إلى أنقرة يوم أمس الاثنين، لإجراء محادثات مع نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو.

يذكر أن المحادثات بين لافروف وجاويش أغلو، تعقد عشية قمة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا، والتي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنها ستعقد في 7 سبتمبر/أيلول بإسطنبول.

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