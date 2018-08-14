البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر محلي : تبادل كثيف لإطلاق النار بعد تفجير استهدف موكب محافظ تعز المعين من تحالف العدوان بمدينة عدن
مراسل العالم : الجيش يسيطر على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا ويضيق الخناق على فلول إرهابيي “داعش” في بادية السويداء
ممثلة الأمم المتحدة في اليمن: التحالف منعنا من الوصول الى مسرح الجريمة في ضحيان ومن حضور تشييع الاطفال
مراسل العالم: خروج الالاف من اهالي الموصل بتظاهرات سلمية للمطالبة بعدم خروج الحشد الشعبي من المدينة
إيران وسوريا تعتزمان مد سكة حديدية بمشاركة العراق
إصابة عدد من المارة دهساً بسيارة أمام البرلمان البريطاني
إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام 57 مستوطناً و 23 طالباً يهودياً لساحات المسجد الأقصى منذ الصباح
مراسل العالم: قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ الخضراء
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان على منطقة الجبانة بمديرية الحالي
رويترز: 22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر بمدينة جنوى الايطالية

الكرملين يعلق على العقوبات الأمريكية

الكرملين يعلق على العقوبات الأمريكية
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

اعتبر الكرملين أن عقوبات أمريكا لا تنعكس أيجابا على العلاقات مع روسيا، وأكد أن موسكو ملتزمة بالمعاهدات التي وقعتها مع واشنطن للحد من الأسلحة الاستراتيجية وتقوم بتنفيذها بحسن نية.

العالم - أوروبا

وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ردا على سؤال عن رأي موسكو بعد نشر النص الكامل لمشروع قانون العقوبات الأمريكي إنه "لم يتم تبني القانون بعد. ونحن لا نرد على مشاريع القوانين، بل نراقب عن كثب، وموقفنا معروف،لا يوجد شيء جيد في هذا بالنسبة للعلاقات الثنائية بين البلدين".

وحول تضخم أرقام ميزانية الدفاع الأمريكية أكثر مما كانت عليه في السنوات السابقة، ومدى استعداد موسكو لمناقشة هذا الأمر مع واشنطن؟ قال بيسكوف: "قبل زيادة الميزانية هذا العام، كانت ميزانية الولايات المتحدة العسكرية تبلغ أضعافا مضاعفة بالنسبة لميزانيتنا. هذا يدل على عدم المبالغة في تحديد الموقع الذي ينطلق منه التهديد".

وأعلن الناطق باسم الكرملين، أن الرئيس فلاديمير بوتين قال إن جميع أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة تتوافق تماما مع روح ورسالة الوثائق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وروسيا لم تنتهك التزاماتها في هذا المجال، ولا تزال ملتزمة بها.

وعمّا إذا كان الرئيس بوتين سيناقش مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل العقوبات الأمريكية، أوضح بيسكوف، أن الرئيس بوتين سيكون في برلين يوم السبت، وسيجري محادثات مع ميركل، وسيدليان بتصريحات للصحافة. أما الموضوعات التي سيناقشانها فهي أوكرانيا وسوريا والعقوبات والقيود التي تواجهها العديد من الدول. وقضايا العلاقات الاقتصادية المتبادلة، والمشاريع التجارية المشتركة، ومنها خط أنابيب الغاز(السيل الشمالي 2) وقضايا أخرى.

 

روابط ذات صلة

الكرملين: موسكو سترد على العقوبات الأمريكية بالمثل

الكرملين يعلق على الدعوة الأمريكية لعقد قمة ثانية بين بوتين وترامب

الكرملين: بوتين وترامب قد يلتقيان على هامش قمة العشرين بالأرجنتين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الصليب الأحمر: استشهاد 40 طفلا وجرح 56 بمجزرة ضحيان

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث الاصطدام أمام البرلمان كعمل إرهابي

أبو زهري: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

22 قتيلاً في حادث سير في الإكوادور

صور.. تفجير استهدف موكب محافظ تعز بعدن

قائد بالحرس الثوري يؤكد الدور الكبير لحزب الله في مكافحة الارهاب التكفيري

تشريع جديد.. السجن عقوبة الزواج العرفي في مصر!!

ترامب يعلق على عملية الدهس في لندن

إحراق أكثر من 80 سيارة في ليلة واحدة بالسويد.. والسبب؟

وزير صهيوني يؤكد لقاء نتنياهو بالسيسي سرا في مصر

تشكيل "تحالف المحور الوطني" بقيادة 6 شخصيات سياسية عراقية

المفوض الأممي لشؤون اللاجئين يعارض عودة اللاجئين السوريين

ظريف يهنئ باسيل والسيد نصرالله بذكرى انتصار المقاومة في حرب الـ33 يوما

بالفيديو: رجل يسرق ” طائرة ” ليقتل زوجته بعملية انتحارية ولكن !...

إسقاط 5 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه حميميم.. من يرسلها؟

الكرملين يعلق على العقوبات الأمريكية

بالفيديو.. استمرار الاشتباكات بين القوات الافغانية وطالبان في غزني

أوغلو: التهديد والضغط الأمريكي لن يحدث إلا الفوضى

موسكو تعرب عن أسفها تجاه تعليق واشنطن لاتفاقية السماء المفتوحة

السید نصرالله یطل الیوم بكلمة عبر مهرجان "بكم ننتصر"

الأکثر مشاهدة