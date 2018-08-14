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ترامب يعلق على عملية الدهس في لندن

ترامب يعلق على عملية الدهس في لندن
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

 دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء إلى التعامل بحزم مع "الحيوانات" الذين يقفون خلف هجوم يشتبه بأنه إرهابي أمام البرلمان البريطاني في لندن.

 العالم - الأميركيتان

   وكتب ترامب على تويتر "هجوم إرهابي آخر في لندن ... هؤلاء الحيوانات مجانين ويجب التعامل معهم بحزم وشدة!" وذلك بعد أن صدمت سيارة الحواجز الامنية أمام البرلمان البريطاني وتسببت بجرح عدد من المارة.

أعلنت شرطة لندن "اسكتلند يارد" إصابة "عدد من المارة" اليوم الثلاثاء، حين صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، وتم توقيف سائقها.

وقالت الشرطة في بيان على موقع "تويتر"، "في الساعة 7,37 اليوم، صدمت سيارة الحواجز أمام البرلمان. وقام الشرطيون في المكان بتوقيف السائق. وقد أصيب عدد من المارة".

وأظهر تسجيل نشر على "تويتر" محاصرة الشرطيين للسيارة الفضية اللون بعد اصطدامها بالحواجز الأمنية وتوجيه أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.

وأظهرت صور نشرت في وقت لاحق إمساك الشرطة بالرجل الذي يرتدي سروال جينز وسترة سوداء مكبلا بعد إقفال الطرق المحيطة بالبرلمان.

وشهد شارع وستمنستر العام الماضي اعتداء عندما أقدم خالد مسعود، البريطاني والبالغ 52 عاما، على دهس مارة على الجسر العابر لنهر التايمز في وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته ويطعن حتى الموت شرطيا أمام مبنى البرلمان في اعتداء أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو خمسين وانتهى بمقتل منفّذه.

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