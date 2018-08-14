البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر محلي : تبادل كثيف لإطلاق النار بعد تفجير استهدف موكب محافظ تعز المعين من تحالف العدوان بمدينة عدن
مراسل العالم : الجيش يسيطر على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا ويضيق الخناق على فلول إرهابيي “داعش” في بادية السويداء
ممثلة الأمم المتحدة في اليمن: التحالف منعنا من الوصول الى مسرح الجريمة في ضحيان ومن حضور تشييع الاطفال
ارتفاع حصيلة انهيار جسر السيارات في مدينة جنوى الايطالية الى 30 قتيلا
مراسل العالم: خروج الالاف من اهالي الموصل بتظاهرات سلمية للمطالبة بعدم خروج الحشد الشعبي من المدينة
إيران وسوريا تعتزمان مد سكة حديدية بمشاركة العراق
إصابة عدد من المارة دهساً بسيارة أمام البرلمان البريطاني
إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام 57 مستوطناً و 23 طالباً يهودياً لساحات المسجد الأقصى منذ الصباح
مراسل العالم: قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ الخضراء
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان على منطقة الجبانة بمديرية الحالي

لأول مرة.. بثّ مباريات الدوري الإسباني "مباشرة ومجانًا" في 8 دول آسيوية!

لأول مرة.. بثّ مباريات الدوري الإسباني
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

توصلت رابطة كرة القدم المحترفة في إسبانيا إلى اتفاق استثنائي مع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل تمكين مستخدميها في جنوب آسيا من متابعة مباريات "الليغا" مباشرة ومجانا، لاسيما في الهند.

العالم - رياضة

ذكرت الرابطة أن هذا الاتفاق مع شبكة التواصل الاجتماعية الأولى في العالم "يفتح حقبة جديدة في النقل المباشر للأحداث الرياضية".

وقالت "الرابطة": كل المباريات الـ380 لأندية الدرجة الإسبانية الأولى في كرة القدم ستصبح متوفرة مجانا على فيسبوك في ثماني دول "أفغانستان، وبنغلادش وبوتان والهند ونيبال وجزر المالديف وسريلانكا وباكستان".

وتعتبر هذه المرة هي الأولى من نوعها التي توقع فيها الرابطة عقدا للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي.

ويستهدف العقد بشكل خاص الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع 1.3 مليار نسمة، حيث يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الخليوية بها أكثر من مليار شخص، بينما يتمتع نحو نصف مليار شخص باتصال بالإنترنت.

وأعربت "الرابطة" عن ترحيبها بتوقيع "عقدها الأول للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي"، دون إعطاء تفاصيل عن القيمة المالية التي قدرتها صحيفة "ماركا" بـ 90 مليون يورو.

وأضافت: الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات، يبدأ من موسم 2018-2019 الذي ينطلق الجمعة، وجميع المباريات ستكون متوفرة على الصفحة الرسمية للدوري على فيسبوك، وأيضا على الصفحات الخاصة بكل ناد.

وعلق رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس على الاتفاق قائلاً: الليغا مرجع لكرة القدم العالمية، وهذا الاتفاق يشكل ارتياحا هائلا بالنسبة لنا حتى الآن، فعدد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة المباريات مباشرة في هذه المنطقة الجغرافية سيكون مهما جدا أكثر من أي وقت مضى، وسيتمكنون من مشاهدتها مجانا عبر فيسبوك.

وفي يونيو الماضي، أعلنت "الرابطة" أنها جددت عقدها لخمس مواسم (2019 الى 2024) مع مجموعة "ميديابرو" الإسبانية لبث المباريات عالميا مقابل 4.48 مليارات يورو، أي ما يعادل 896 مليون يورو في الموسم الواحد، بزيادة 30 بالمئة عن العقد السابق.

وبلغت عائدات موسم 2016-2017 بحسب الرابطة 3.6 مليارات يورو، 40 بالمئة منها من حقوق النقل التلفزيوني، بأرباح وصلت إلى 234 مليون يورو.

وأعربت "الرابطة" عن أملها في تجاوز عائدات موسم 2017-2018، أربع مليارات يورو.

ويعتبر بث المباريات عبر "فيسبوك" أحدث خطوة ضمن اتفاقات تعاون بين شركات عملاقة في مجال الإنترنت، ودوريات كرة القدم الكبرى.

روابط ذات صلة

فياريال يحافظ على المركز الرابع بالدوري الإسباني

شاهد هدف أسطوري لحارس مرمى في الدوري الإسباني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

وفاة 12 حاجا مصريا في السعودية بسبب أمراض القلب والسكري

مسؤول في حزب الله بحث مع لازاريني ملف النازحين السوريين

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن

اردوغان : العراق سيحصل على حصته الكاملة من المياه

السيسي يدير ظهره لأذرعه الإعلامية

عبد الله غل: ترامب يمثل تهديدا عالميا

الأردن يطرق أبواب دمشق !

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

لأول مرة.. بثّ مباريات الدوري الإسباني "مباشرة ومجانًا" في 8 دول آسيوية!

الوفاق: النظام البحريني يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه

22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر في ايطاليا +فيديو

شمخاني: اتخذنا آليات جديدة لتفعيل القطاع الخاص

22 عدد قتلى انهيار الجسر الإيطالي.. والوزير يعلق!

الصليب الأحمر: استشهاد 40 طفلا وجرح 56 بمجزرة ضحيان

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث الاصطدام أمام البرلمان كعمل إرهابي

أبو زهري: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

22 قتيلاً في حادث سير في الإكوادور

صور.. عبوة ناسفة تستهدف موكب محافظ تعز بعدن

قائد بالحرس الثوري يؤكد الدور الكبير لحزب الله في مكافحة الارهاب التكفيري

تشريع جديد.. السجن عقوبة الزواج العرفي في مصر!!

الأکثر مشاهدة