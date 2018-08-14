البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر محلي : تبادل كثيف لإطلاق النار بعد تفجير استهدف موكب محافظ تعز المعين من تحالف العدوان بمدينة عدن
مراسل العالم : الجيش يسيطر على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا ويضيق الخناق على فلول إرهابيي “داعش” في بادية السويداء
ممثلة الأمم المتحدة في اليمن: التحالف منعنا من الوصول الى مسرح الجريمة في ضحيان ومن حضور تشييع الاطفال
ارتفاع حصيلة انهيار جسر السيارات في مدينة جنوى الايطالية الى 30 قتيلا
مراسل العالم: خروج الالاف من اهالي الموصل بتظاهرات سلمية للمطالبة بعدم خروج الحشد الشعبي من المدينة
إيران وسوريا تعتزمان مد سكة حديدية بمشاركة العراق
إصابة عدد من المارة دهساً بسيارة أمام البرلمان البريطاني
إغلاق باب المغاربة عقب اقتحام 57 مستوطناً و 23 طالباً يهودياً لساحات المسجد الأقصى منذ الصباح
مراسل العالم: قصف صاروخي ومدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي قبالة منفذ الخضراء
مراسل العالم: غارتان لطيران العدوان على منطقة الجبانة بمديرية الحالي

السيسي يدير ظهره لأذرعه الإعلامية

السيسي يدير ظهره لأذرعه الإعلامية
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أثار استبعاد النظام الحاكم في مصر عددا من الإعلاميين الموالين له مؤخرا التساؤلات حول دلالات تلك الخطوة، وحول إدارة النظام ظهره لمن خدموه عبر أذرعه الإعلامية وكون تلك الخطوة دافعا لبعض الإعلاميين أن يتخذوا مواقف معارضة للنظام بعد التنكيل بهم.

العالم- مصر


وبحسب موقع "عربي 21"، مؤخرا تم استبعاد الإعلاميين تامر عبدالمنعم وأماني الخياط، وقبلهم عمرو الليثي، وتامر أمين، ويوسف الحسيني، وخالد أبوبكر، ومعتز عبدالفتاح، ولبنى عسل، وعمادالدين أديب، وخالد صلاح وغيرهم.

والسبت، أعلن تامر عبد المنعم، عبر "فيسبوك"، توقفه عن الظهور بفضائية "العاصمة"، بعد تغيير إدارتها وتولي مسؤوليتها مع شبكة "الحياة"، المقرب من الجهات السيادية ياسر سليم، مذكرا النظام بخدماته وأنه واجه الإخوان المسلمين وانتقد كل من نطق بهتاف "يسقط حكم العسكر".

وبداية تموز/ يوليو، غادر عمرو الليثي، شبكة "الحياة" بعد 6 أشهر من رئاستها، وفي حزيران/ يونيو، توقف تامر أمين، والمحامي خالد أبوبكر، ونهاوند سري، عن تقديم برنامج التوك شو الرئيسي بـ"الحياة" وحتى الآن.

 

تصنيف :

روابط ذات صلة

تشريع جديد.. السجن عقوبة الزواج العرفي في مصر!!

وزير صهيوني يؤكد لقاء نتنياهو بالسيسي سرا في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بالفيديو.. إيران تنجح في إدراج رياضة "الچوگان" في اليونسكو

العبادي: نحن مع تركيا في ازمتها وبالتعاون نتغلب على الكثير من التحديات

وفاة 12 حاجا مصريا في السعودية بسبب أمراض القلب والسكري

مسؤول في حزب الله بحث مع لازاريني ملف النازحين السوريين

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن

اردوغان : العراق سيحصل على حصته الكاملة من المياه

السيسي يدير ظهره لأذرعه الإعلامية

عبد الله غل: ترامب يمثل تهديدا عالميا

الأردن يطرق أبواب دمشق !

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

لأول مرة.. بثّ مباريات الدوري الإسباني "مباشرة ومجانًا" في 8 دول آسيوية!

الوفاق: النظام البحريني يعيش أسوأ مرحلة في تاريخه

22 قتيلا على الأقل في انهيار الجسر في ايطاليا +فيديو

شمخاني: اتخذنا آليات جديدة لتفعيل القطاع الخاص

22 عدد قتلى انهيار الجسر الإيطالي.. والوزير يعلق!

الصليب الأحمر: استشهاد 40 طفلا وجرح 56 بمجزرة ضحيان

بريطانيا.. الشرطة تتعامل مع حادث الاصطدام أمام البرلمان كعمل إرهابي

أبو زهري: مقاطعة "الديمقراطية" للمجلس المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح

22 قتيلاً في حادث سير في الإكوادور

صور.. عبوة ناسفة تستهدف موكب محافظ تعز بعدن

الأکثر مشاهدة