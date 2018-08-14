السيسي يدير ظهره لأذرعه الإعلامية

العالم- مصر



وبحسب موقع "عربي 21"، مؤخرا تم استبعاد الإعلاميين تامر عبدالمنعم وأماني الخياط، وقبلهم عمرو الليثي، وتامر أمين، ويوسف الحسيني، وخالد أبوبكر، ومعتز عبدالفتاح، ولبنى عسل، وعمادالدين أديب، وخالد صلاح وغيرهم.



والسبت، أعلن تامر عبد المنعم، عبر "فيسبوك"، توقفه عن الظهور بفضائية "العاصمة"، بعد تغيير إدارتها وتولي مسؤوليتها مع شبكة "الحياة"، المقرب من الجهات السيادية ياسر سليم، مذكرا النظام بخدماته وأنه واجه الإخوان المسلمين وانتقد كل من نطق بهتاف "يسقط حكم العسكر".

وبداية تموز/ يوليو، غادر عمرو الليثي، شبكة "الحياة" بعد 6 أشهر من رئاستها، وفي حزيران/ يونيو، توقف تامر أمين، والمحامي خالد أبوبكر، ونهاوند سري، عن تقديم برنامج التوك شو الرئيسي بـ"الحياة" وحتى الآن.