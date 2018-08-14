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عبد الله غل: ترامب يمثل تهديدا عالميا

عبد الله غل: ترامب يمثل تهديدا عالميا
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٥١ بتوقيت غرينتش

انتقد الرئيس التركي السابق عبد الله غل، سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته، ورأى أنه بذلك يمثل "تهديدا عالميا".

العالم - تركيا

وقال غل في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "إن الرئيس الأمريكي الذي يكتب تغريدات مخجلة بخصوص تركيا يمثل تهديدا عالميا بسياساته وأقواله التي لا تعترف بأي قيم أو مبادئ منذ أول أيام ترشحه".

وأضاف: "على جميع دول العالم التعاون لمواجهة هذا التهديد، من أجل السلام والتجارة".

وكان ترامب فرض على تركيا عقوبات تتمثل برفع الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب بعد فرض عقوبات على وزيري الداخلية والعدل، بذريعة عدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون المعتقل في تركيا بتهم الإرهاب والتواصل مع جماعات إرهابية.

وأدت العقوبات الأمريكية إلى تراجعات حادة في الليرة التركية في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجوء بلاده إلى خيارات وتحالفات جديدة من أجل تجاوز الأزمة.

ومساء الأحد قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق، إن بلاده أعدت خطة عمل وستبدأ مؤسساتها في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الحرب الاقتصادية التي أفرزت تراجع الليرة.

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