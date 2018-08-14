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لافروف: المهمة الرئيسية القضاء على النصرة في سوريا

لافروف: المهمة الرئيسية القضاء على النصرة في سوريا
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حصول تغيير جذري في محاربة الإرهاب في سوريا، مشدداً على أن المهمة الرئيسية الآن هي القضاء على جبهة النصرة في سوريا.

العالم-سوريا

وأجرى سيرغي لافروف في أنقرة اليوم الثلاثاء محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، حيث ناقش الوزيران اجتماع قمة قادة روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا بشأن التسوية السورية وتنمية الروابط الاقتصادية في ظل الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن وأنقرة.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي في أنقرة عقب لقاءه بأوغلو، إن “الإجراءات الأحادية من جانب الولايات المتحدة ضد الدول مرفوضة وتخالف كل القوانين الدولية”، لافتاً إلى أن “هناك مساع لتداول العملة الوطنية في التعاملات التجارية بين تركيا وروسيا وإيران”.

كما أضاف أن “استعداد إيران وتركيا وروسيا للاتفاق أدّى إلى تغيير جذري في محاربة الإرهاب في سوريا، كما أن روسيا وسوريا لديهما كل الحق في الدفاع عن النفس، وسنقوم بدعم الجيش السوري ضد تنظيم النصرة وغيرها”، مشيراً إلى أن “المهمة الرئيسية الآن هي القضاء على جبهة النصرة في سوريا”.

بدوره قال أوغلو إن “زمن البطلجة يجب أن ينتهي وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى معتبرة فذلك لا يكون بالاملاءات”.

وأضاف “لم ولن نؤيد الاجراءات الأحادية الأميركية ضد روسيا، والإجراءات المفروضة على إيران لاتستند إلى القوانين الدولية ولايمكن قبولها والتعاون فيها”، مؤكداً أن “هذه الإجراءات ستؤدي إلى نتائج عكسية وتركيا ستبحث عن أسواق بديلة وتحالفات جديدة من أجل نمو إقتصادها”.

كما طالب بضرورة تحديد الإرهابيين في إدلب ومن ثم محاربتهم، مشيراً إلى أنه لا يصح شن حرب شاملة على إدلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال في وقت سابق من اليوم إن جميع الوزارات التركية في حالة النفير العام للتصدّي للحملة التي تُشن ضدّ الاقتصاد التركي، مؤكّداً أن الولايات المتحدة الأميركية تخوض حرباً اقتصادية ضدّ دول كثيرة.

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