عضو بالكونغرس يدعو للتحقيق بضلوع البنتاغون في جرائم السعودية باليمن

العالم - اليمن

وكتب ليو في رسالة إلى المفتش العام بالبنتاغون أن "التحالف وجه ضربات إلى مواقع مدنية أكثر من مرة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات ومجالس عزاء وحفلات زفاف، بعيدا عن الأهداف العسكرية"، معبرا عن قلقه إزاء هذا الموضوع.

وطلب النائب من البنتاغون فتح تحقيق لمعرفة "ما إذا كانت الكوادر الأمريكية التي تدعم عمليات التحالف السعودي والإماراتي في اليمن تنتهك القانون الدولي أو قواعد وزارة الدفاع الأمريكية أو قانون النزاعات المسلحة أو قوانين أمريكية أخرى.

وأعرب عن قلقه إزاء الدعم الأمريكي للهجمات التي ارتكبت جرائم حرب، معتبرا أن هذا الأمر يعرض مسؤولين أمريكيين للخطر من وجهة النظر القانونية.

المصدر: RT