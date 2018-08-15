اتهام أكثر من 300 قس كاثوليكي بالتحرش الجنسي في اميركا

العالم - الاميركيتان

وتتهم السلطات أكثر من 300 قس كاثوليكي لم تذكرهم بالاسم بارتكاب جريمة الاعتداء والتحرش الجنسي بالأطفال.

واشار النائب العام جوش شابيرو الذي أعلن الثلاثاء نتائج التحقيقات التي تمت حتى الآن إلى أن هذه الجرائم ارتكبت خلال 70 عاما وفي منطقة تابعة لستة إلى ثمانية أبرشيات في ولاية بنسلفانيا.

وأكد شابيرو أنه يعتقد أن عدد الضحايا الحقيقيين يزيد عن 1000 حيث يرجح أن الكثيرين لم يبلغوا السلطات المعنية بهذه التحرشات والاعتداءات الجنسية التي تعرضوا لها على أيدي قساوسة.

وتحدث شابريو عن "تعتيم على مدى عقود" من قبل مسؤولين كنسيين رفيعي المستوى في بنسلفانيا وفي الفاتيكان.

المصدر: د ب أ