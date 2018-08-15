أنقرة تتخذ إجراء موازيا ردا على العقوبات الأمريكية

العالم - تركيا

ووفقا للمرسوم سيتم رفع الرسوم الجمركية على منتجات التبغ المستوردة من الولايات المتحدة بنسبة 60 بالمئة ، والكحول بنسبة 140بالمئة ، والسيارات حتى 120 بالمئة ومستحضرات التجميل إلى 60 بالمئة ، والأرز بنسبة 50يالمئة، والفواكه بنسبة 20 بالمئة، فضلا عن ذلك يشمل المرسوم رفع الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية الأخرى.

وتدهورت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة العضوين في حلف شمال الأطلسي بدرجة كبيرة بسبب محاكمة القس الأمريكي أندرو برانسون الذي أمضى 21 شهرا في سجن في تركيا حتى وضعه قيد الإقامة الجبرية الشهر الماضي في خطوة رفضتها واشنطن باعتبارها غير كافية.

وردت واشنطن بفرض عقوبات على وزير العدل عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان صويلو بسبب احتجاز القس. وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الوزيرين: "لعبا دورا رئيسيا في اعتقال القس في 2016 ومن ثم احتجازه".

المصدر: سبوتنيك