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عراب نقل سفارة اميركا للقدس سفيرا لواشنطن في تونس

عراب نقل سفارة اميركا للقدس سفيرا لواشنطن في تونس
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض، في بيان نشره على موقعه الرسمي، قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ترشيح الدبلوماسي دونالد بلوم سفيراً فوق العادة ومفوّضاً للولايات المتحدة الأميركية لدى تونس.

العالم - الأميركيتان

ويعد بلوم عراب نقل السفارة الأميركية إلى القدس وقائد عملية تفعيل الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل في زمن توليه منصب القنصل العام في قنصلية الولايات المتحدة في القدس من عام 2015 إلى عام 2018.

وأدار هناك عمليات التفاوض والحراك الدبلوماسي في الاتجاهين الإسرائيلي الفلسطيني من خلال لقاءات رام الله والقاهرة والرياض، نظراً إلى علاقاته الممتدة وإتقانه اللغة العربية وخبرته في منطقة الشرق الأوسط والأدنى.

ويبدو أن بلوم الموجود حالياً في تونس بوصفه القائم بالأعمال بمكتب ليبيا الخارجي ويدير شؤون أميركا الدبلوماسية من العاصمة تونس سيتسلم مهامه الجديدة رسمياً كمكافأة على سنوات من الخبرة والعمل على ملفات صعبة وفي مناطق حساسة بين فلسطين وأفغانستان والعراق ومصر.

وكان بلوم قد عمل في عدد من الممثليات الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأدنى وجنوب آسيا، بما في ذلك عمله مسؤولاً سياسياً في السفارة الأميركية في العاصمة الأفغانية، ووزيراً مستشاراً للشؤون الاقتصادية والسياسية في السفارة الأميركية في القاهرة.

كذلك شغل منصب مدير مشارك في خلية الاشتباك للقوة الاستراتيجية متعددة الجنسيات في بغداد من 2007 إلى 2008، بعد أن تقلّد منصب المستشار السياسي في سفارة واشنطن بالكويت، ونائب مدير مكتب الخارجية الأميركية للقضايا الإسرائيلية الفلسطينية، ومسؤول الملف الإيراني، بالإضافة إلى مناصب أخرى في سفارة الرياض وسفارة عمان.

تولى الدبلوماسي دونالد بلوم منصب القنصل الأمريكي العام في القدس في 27 يوليو 2015 و كان له دور كبير في قضية نقل السفارة الامريكية الى القدس المحتلة.

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