ترامب: انها "كلبة مسعورة" ! +فيديو

العالم - الأميرکيتان

"كلبة" و"مسعورة" و"منحطة" هي تشكيلة من الالفاظ النابية التي خص بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب مساعدته السابقة أوماروسا مانيغولت نيومان اثناء تبادل للاهانات وحرب كلامية بلغت الى مستوى غير معهود حتى من قبل الرئيس الذي لا يتورع عن اهانة منتقديه.

هجوم ترامب على مساعدته جاء ردا على نشرها التسجيل الصوتي لجلسة طردها من قبل كبير موظفي البيت الابيض جون كيلي واتهامها البيت الابيض بالكذب، وقبيل طرحها لكتابها الذي تنتقد فيه بشد الرئيس في الاسواق.

وتصف اوماروسا ترامب في كتابها الجديد الذي يحمل اسم المعتوه بأنه عنصريٌ وكاذبٌ ويخافُ من الجراثيمِ اضافةً الى أنه لا يتمتعُ بأيةِ عاطفةٍ تجاه الآخرين.

وقالت أوماروسا مانيغولت نيومان:"اعتقد انه اذا نعتني هكذا علناً تصوري ماذا سيقول عني في الخفاء. انه انسان لا يحترم النساء وخاصة الاميركيات من اصل افريقي. انه شخص غير مناسب لان يكون رئيسا لاميركا".

تصريحات ترامب لمساعدته ونعتها باوصاف سوقية اثار انتقادات لاذعة داخل الحزبين الجهوري والديموقراطي. حيث قال السناتور الجمهوري جيف فايك ان اللغة التي اعتمدها ترامب لا تليق برئيس الولايات المتحدة ويجب أن لا يوافق الجمهوريون عليها.

وتحاول حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسكات مساعدته السابقة نيومان من خلال السعي لتفعيل عقد وقعت عليه قبل انضمامها إلى طاقم الموظفين في البيت الأبيض.

وقالت اوماروسا:"مثير انه يحاول اسكاتي ما الذي يخفيه لماذا هو خائف. اذا لم يقل شيئا يقلقه لماذا يحاول اللجوء الى اسكاتي".

وأكد مسؤول في حملة ترامب أن مؤسسة دونالد ترامب لشغل منصب الرئيس قدمت طلبا لعقد جلسة استماع لتقديم ادعاءات تفيد بأن نيومان تنتهك اتفاق حفظ السرية والثقة الرئاسية الذي وقعته عام الفين وستة عشر.