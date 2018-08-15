شاهد.. تركيا تبدأ المعاملة بالمثل ضدالولايات المتحدة

العالم - تركيا

تركيا ترفع الرسوم على واردات أميركية ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة، وسط تصاعد التوتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي على خلفية سجن أنقرة قسا أميركيا فضلا عن قضايا دبلوماسية أخرى.

المرسوم التركي الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية ووقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، رفع الرسوم على سلع منها السيارات والتبغ إلى المثلين، وزادت الرسوم أيضا على سلع منها مساحيق التجميل والأرز والفحم.

الرئيس التركي أعلن إن بلاده ستقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية، بما فيها اجهزة الهاتف الذكي ايفون.

اردوغان قال إن تركيا تواجه "هجوما اقتصاديا" و"عملية أكبر وأكثر عمقا"؛ متوجها بالسؤال الى الولايات المتحدة الى اين تريد ان تصل بهذه العقوبات.

فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي قال على حسابه على تويتر ان رسوم الاستيراد زادت على بعض المنتجات، بموجب مبدأ المعاملة بالمثل، ردا على الهجمات المتعمدة من جانب الإدارة الأميركية على الاقتصاد التركي.

الخطوط الجوية التركية أعلنت إنها ستنضم إلى حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل وسما يدعو الى عدم بيع الإعلانات لأميركا.

الخلاف بين انقرة وواشنطن دفع بالليرة إلى الهبوط لمستويات قياسية، إذ فقدت العملة التركية أكثر من اربعين في المئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام.

البنك المركزي التركي قال إنه على استعداد لاتخاذ "كل التدابير الضرورية" لضمان الاستقرار المالي بعد انهيار الليرة، ووعد بتأمين السيولة للبنوك.

الوضع انفجر الشهر الماضي بعد أشهر من التوتر بشأن احتجاز تركيا القس الأميركي أندرو برانسون ثم وضعه في الإقامة الجبرية بتهمة "الارهاب" و"التجسس".

مسؤولٌ أمريكيٌ أكد أنَّ الإدارةَ الاميركية تعتزمُ اتخاذَ موقفٍ صارمٍ للغايةِ في هذا الشأن خلالَ الأيامِ القادمة، واضافَ بانَّ واشنطن قد تفرضُ عقوباتٍ اقتصاديةً جديدةً على انقرة، إنْ لم يفرجْ عن القس الأميركي.