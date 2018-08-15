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حرب نووية "مفاجئة" بين هذه القوى العظمى!

حرب نووية
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعربت وسائل الإعلام الأمريكية عن قلقها إزاء احتمال اندلاع حرب عالمية "مفاجئة" باستخدام الأسلحة النووية، مشيرة إلى أن المشاركين المحتملين في الحرب، الولايات المتحدة وروسيا والصين.

العالم- الأميركيتان

وأفادت مجلة "ناشيونال انترست" أن هذه الكارثة قد تقع بسبب "التعقيد النووي"، أي عدم وضوح الحدود الفاصلة بين أنظمة التسليح النووية وغير النووية وإمكانيات مراقبتها.

وتكمن المسألة هنا في استخدام نفس أنظمة التحكم والاتصالات لرصد الأسلحة النووية والتقليدية، التي تعجز في بعض الأحيان من التمييز بين الغواصات والقاذفات، المزودة بالأسلحة النووية والتقليدية. لذلك فإن الضربة باستخدام الأسلحة التقليدية قد يتسبب برد نووي.

ويشير الخبراء إلى أن الأقمار الصناعية الأمريكية للإنذار في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، استخدمت حصرا للكشف عن إطلاق الصواريخ النووية. بينما تسمح اليوم بتتبع إطلاق الصواريخ البالستية التقليدية أيضا، لكن ليس هناك أنظمة للاستخدام المزدوج، الأمر الذي قد يسبب الارتباك في المواقف الحرجة.

كما ذكرت المجلة أن الولايات المتحدة تخلت عن الأنظمة البرية، التي تعود إلى "الحرب الباردة"، أي أن وسائل الرصد الأساسية تبقى الأقمار الصناعية.

وأكدت "ناشيونال انترست" أن الصواريخ ووسائل الدفاع الصاروخي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الحرب التقليدية، إلا أن محاولة مهاجمة منظومة دفاع جوي بأسلحة تقليدية قد تؤدي إلى رد الخصم بضربة نووية.

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