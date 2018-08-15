طالب روسي يصبح أفضل مبرمج في العالم للمرة الخامسة على التوالي (صورة)

العالم-منوعات

ويعد غينادي البالغ 23 عاما، من المبرمجين الرياضيين الأكثر نجاحا في العالم، وسجل نتيجة المسابقات في تورونتو، 104 نقطة، متقدما على أقرب المنافسين من بولندا واليابان.

وكانت جائزة المركز الأول 15 ألف دولار.

ووفقا لغينادي، في السابق كان بإمكان المشاركين اختيار نظام التشغيل المثبت على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم — Windows أو Linux، أما الآن فالخيار الوحيد هو Linux.

وأشار غينادي: "في مثل هذه المسابقات، غالباً ما تكون كل التفاصيل مهمة، ويتم تحديد الفائزين في اللحظة الأخيرة، فكان من المهم عدم قضاء الكثير من الوقت على المسائل التقنية والتركيز على الأساسيات".

ويكمل غينادي دراساته العليا في الجامعة الروسية.