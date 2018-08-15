البطالة في مصر تتراجع في الربع الثاني من 2018

العالم - مصر

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي) في بيان، الأربعاء، إن البطالة بلغت 10.6 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف أن عدد العاطلين عن العمل، بلغ 2.875 مليون شخص من إجمالي قوة العمل البالغة 29.036 مليون فرد، في الربع الثاني 2018.

وبلغت نسبة بطالة الذكور حتى نهاية الربع الثاني 2018، نحو 6.7 بالمائة من إجمالي الذكور في قوة العمل، والإناث 21.2 بالمائة من إجمالي قوة العمل لدى الإناث.

وسجلت نسبة البطالة لدى الشباب (15- 29)، 77.9 بالمائة من إجمالي العاطلين عن العمل.

فيما أشار البيان، إلى أن معدل البطالة في الحضر، بلغ 11.1 بالمائة من إجمالي قوة العمل في الحضر، وبلغ معدل البطالة في الريف 8.5 بالمائة من إجمالي قوة العمل في الريف خلال الربع الثاني 2018.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن بلادها تستهدف خفض معدل البطالة إلى 8.5 بالمائة بحلول العام المالي 2021-2022.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

