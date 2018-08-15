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زاخاروفا: تصريحات السفير الأمريكي حول إيران "غير ملائمة"

زاخاروفا: تصريحات السفير الأمريكي حول إيران
الأربعاء ١٥ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تعتبر تصريحات السفير الأمريكي في لندن حول مصير الاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي بأنها خاطئة وغير ملائمة.

العالم - أوروبا

قالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي: يزعم السفير الأمريكي في لندن أن أحدا ما فوضّ واشنطن ولندن برعاية مصالح ورفاهية إيران. وهذا ليس إلا هراء.

وأعادت ماريا زاخاروفا إلى الأذهان أن موسكو قد أعربت أكثر من مرة عن قلقها جراء انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع إيران التي تعتبر أحد أهم عناصر النظام العالمي لعدم انتشار الأسلحة النووية وضمان الأمن الموثوق به في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت زاخاروفا "نحن نرى أن كل ما صرح به السفير البريطاني والكثير من الشخصيات السياسية الأمريكية يعتبر نهجا خاطئا بل ونؤكد أن من يثير حالة عدم الاستقرار في المنطقة هو ليس طهران وإنما أولئك المنفتحون للغاية على الاتفاقات الدولية متعددة الأطراف، خاصة في مجال الأمن النووي. ونعتبر التصريحات التي أدلى بها هذا الدبلوماسي الأمريكي غير ملائمة تماما. وأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول جاهدة زعزعة الاستقرار داخل إيران عن طريق استخدام العقوبات الاقتصادية غير المشروعة والضغوط السياسية".

هذا ودعا السفير الأمريكي في لندن، وود جونسون في مقال له في صحيفة "صنداي تيليغراف" بريطانيا للوقوف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية في قضية الصفقة النووية مع إيران مؤكدا ضرورة الاستفادة من القدرة الأمريكية الدبلوماسية الضخمة والنفوذ للضغط على إيران.

المصدر: سبوتنيك

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