قطر تستثمر 15 مليارد دولار في تركيا

العالم - اقتصاد

وتأتي هذه الخطوة دعما للاقتصاد التركي مع انهيار العملة الوطنية جراء أزمة دبلوماسية مع الولايات المتحدة وفرض عقوبات متبادلة.

وقالت الرئاسة التركية إنه خلال لقائه اردوغان أكد الامير ان "قطر ستضع سريعا برنامج استثمار بقيمة 15 مليار دولار في تركيا".

وغرد ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة ان "اسس الاقتصاد التركي متينة وتركيا ستخرج اقوى من هذه المرحلة".

واضاف ان "العلاقات بين تركيا وقطر تقوم على اسس صلبة من الصداقة والتضامن الفعليين".

وسجل تقارب كبير بين قطر وتركيا منذ بدء الازمة الدبلوماسية بين الدوحة وعدد من جيرانها العرب في مقدمهم السعودية. وتربط الدوحة ايضا علاقات وثيقة بالولايات المتحدة.

وشهدت الليرة التركية تدهورا كبيرا في الايام الاخيرة بعدما اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الالمينيوم والصلب التركيين.

من جهته، دعا اردوغان الى مقاطعة المنتجات الالكترونية الاميركية فيما زادت تركيا الرسوم الجمركية على العديد من السلع الاميركية.

وتستثمر قطر بقيمة عشرين مليار دولار في تركيا وفق ارقام رسمية من الشهر الفائت وباتت انقرة احد اكبر المصدرين الى الامارة.

وفي الايام الاخيرة، اطلق مؤيدون لتركيا في قطر حملة لتحويل ما يملكونه من الريالات القطرية الى الليرة التركية دعما لهذه العملة.