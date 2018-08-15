ماذا عرض ماكرون على العاهل الأردني بشأن سوريا؟

العالم- الأردن

وجاء في بيان صادر عن الإليزيه أن ماكرون تحادث مع العاهل الأردني الملك عبد الله في مسألة مكافحة الإرهاب وخصوصا "داعش" في اطار التحالف الدولي.

وأعلن عن مساهمة فرنسية في حفظ الأمن على طول الحدود السورية الأردنية.

وأضاف البيان أن الاتصال تطرق أيضا إلى مسائل إقليمية، وبالتحديد الموضوع السوري، فقد تم التشاور بشأن الوضع في جنوب البلاد ومحافظة إدلب، إضافة إلى مسألة عودة اللاجئين التي يجب أن يواكبها المجتمع الدولي وفق شروط آمنة، بحسب ما نقلته وكالة أ ف ب.

وأوضح البيان أن ماكرون وجه دعوة إلى العاهل الأردني لزيارة فرنسا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وكان الملك عبدالله الثاني زار الإليزيه في ديسمبر 2017.

وقدم ماكرون تعازيه إلى العاهل الأردني إثر مقتل 6 عناصر من قوات الأمن الأردنية في اعتداء وصفته السلطات الأردنية بـ"الارهابي" في منطقتي الفحيص والسلط.