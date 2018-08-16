شاهد..قضية النقاب تثير جدلا كبيرا في بريطانيا

العالم - اوروبا

لم يعتذر جونسون يدعمهُ بعض مؤيديه، لكنه بات عرضة لتحقيق في حزب المحافظين، يصر المجلس الإسلامي البريطاني، أن لا يكون لتبرئة جونسون من الإساءة.

حالات اقتباس لتشبيهات جونسون، وهي صناديق البريد ولصوصُ البنوك، رصدها مشروع "تال ماما" الحديثُ نسبيا، والمتخصصُ في تلقي شكاوى الهجمات ضد المسلمين.

إجراء المقابلة تم بعيدا عن المركز، فعملية الرصد لما يُصنف ضمن الإسلاموفوبيا، تتسم بالسرية التامة لحساسية ما يُطلق عليه بجرائم الكراهية، والتي من حين لآخر يتعرض لها المسلمون.

فريق آخر ُمن المُدلين بدلوهم في القضية، يرى أن انتقادَهم لجونسون لا يعني تأييدهم للنقاب، فهو حسب رؤيتهم ضد فكرة الاندماج.

أقلية فقط من بين النساء داخل الأقلية المسلمة، ترتدي النقاب في بريطانيا ضمن إطار الحريات، لكنه بات مثار جدل كبير حوله، وحول مفهوم حرية ما يلبسون.