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البرازيل.. دا سيلفا المسجون يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية

البرازيل.. دا سيلفا المسجون يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

اتخذ ترشح الرئيس البرازيلي السابق المسجون لويس ايناسيو لولا دا سيلفا للانتخابات الرئاسية في البرازيل منحى متقدما الأربعاء بتسجيله رسميا في برازيليا كمرشح عن حزب العمال، بالرغم من الصعوبات التي تعترض طريقه.

العالم- الأميركيتان

وسار نحو 10 آلاف من أنصار حزب العمال وهم يرتدون الزي الأحمر باتجاه المحكمة العليا للانتخابات حيث كان مسؤولو الحزب يقومون بإنجاز الأوراق اللازمة لتسجيل الرئيس السابق لولايتين والمسجون الآن بتهمة فساد كمرشحهم لانتخابات تشرين الاول/أكتوبر الرئاسية.

وأعلن الموقع الالكتروني الرسمي للرئيس السابق "الأمر بات رسميا، لولا هو مرشح حزب العمال لرئاسة الجمهورية".

وأثار هذا التسجيل منافسة كانت محتدمة في الأصل ولا يمكن التكهن بنتائجها، خاصة وأن من بين المرشحين المتقدمين ضابط سابق يمتدح الديكتاتورية السابقة وناشط بيئي.

وقال غليزي هوفمان رئيسة حزب العمال الذي أسسه لولا بعد خروجه من المحكمة وهي تلوح بأوراق التسجيل الرسمية "اليوم هو تاريخ هام. جئنا الى هنا لنسجّل ترشح الرفيق لولا رغما عن اولئك الذين لا يريدون لهذا ان يحدث".

لكن هذه الخطوة قد لا تكون أكثر من مجرد بادرة رمزية.

فالرئيس السابق لولا بدأ هذا العام قضاء عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بعد ادانته بقبول شقة مطلة على شاطىء البحر كرشوة، وبموجب القانون البرازيلي من المرجح ان يتم رفض ترشحه.

وستصدر المحكمة الانتخابية حكمها بهذا الشأن في وقت قريب.

وأنصار لولا الذي بدأ حياته كماسح للأحذية وتحول الى زعيم شعبي محبوب وشخصية رئيسية على المسرح العالمي خلال رئاسته بين عامي 2003 و2010، يعتقدون انه قد تمت ازاحته بشكل متعمد من السباق الرئاسي.

وهو بالرغم من كل متاعبه القانونية ما زال يتصدر استطلاعات الرأي، لكن وفي نفس الوقت هناك رفض متنام له يجعل منه شخصية مثيرة للانقسام الى حد بعيد.

(فرانس برس)

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