هذه هي الرواية المسكوت عنها في قضية مقتل رئيس دير بمصر

العالم - مصر

وفي 29 تموز/ يوليو الماضي، قُتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير "أبومقار" بوادي النطرون شمالي غرب القاهرة، أحد أبرز أديرة الرهبنة بمصر، على يد الراهب السابق "أشعياء المقاري"، وقررت النيابة، الأحد، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات حسب موقع "عربي 21".

وفي 5 آب/ أغسطس الجاري، أصدرت اللجنة المجمعية لشؤون الرهبنة والأديرة قرارًا صَدَّق عليه بابا الأقباط، تواضروس الثاني، بتجريد الراهب إشعياء المقاري، وعودته إلى اسمه العلماني، وهو "وائل سعد تواضروس"، مع حَثِّه على التوبة وإصلاح حياته من أجل خلاصه وأبديته.

التكتم القبطي

وسادت في مصر رواية الكنيسة الرسمية فقط، وغابت الرواية الأخرى المتعلقة بكواليس مقتل الأنبا إبيفانيوس، أحد أبرز تلاميذ الأب متى المسكين (1919 – 2006)، الذي وصف بأحد أهم قادة الفكر الروحي في العالم، وشهد الدير ذاته صراعات داخلية بين "المسكين" والبطريرك الراحل شنودة الثالث، حول التعاليم الكنسية، تركزت حول الفصل بين دورها الديني والسياسي.

وحذر الناشط القبطي العلماني، المقيم في الولايات المتحدة، كمال صباغ، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أن "منشورات المغفرة للقاتل تفتح الطريق لجرائم قادمة مماثلة"، متهما الصحافة القبطية بالتواطؤ؛ لأنها "تعمل على تسطيح الأمور، وتقود إلى الذل والهوان".

وعقب مقتل رئيس دير "أبو مقار" (64 عاما)، اتخذت الكنيسة المصرية، الخميس الماضي، 12 قرارا لضبط حياة الرهبانية داخل الأديرة.

ومن أبرز هذه القرارات: وقف قبول رهبان جدد داخل الأديرة لمدة عام، وحظر التواجد خارج الأديرة دون مبرر، وحظر الظهور الإعلامي، وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة للرهبان.

رواية الطرف الآخر

وفي هذا الإطار، كشف صباغ أن "ما لا يتم تداوله على العلن، أنهم كانوا يشتمون ويهددون الأنبا أبيفانيوس علنا أمام الرهبان والعمال والمتعهدين في الدير، وعجز المسكين عن إبعادهم عن الدير ومنعهم من أذيته شخصيا".

وأضاف أنهم "أسسوا صفحة مغلقة على الفيسبوك؛ للتشهير بالأنبا أبيفانيوس، والتحقير من شأنه. والصفحة شارك فيها 32 راهبا من رهبان الدير"، لافتا إلى أن "الأنبا أرميا نفى علاقته بمجموعة العشرة التي رسمها البابا شنودة الراحل كرهبان في دير أبو مقار، وأعطاهم مهمة محاربة فكر الأب متى المسكين داخل الدير، وكان القاتل ومساعده من ضمن هؤلاء العشرة! ما هي مصداقية أرميا؟".

وأعرب عن استغرابه قائلا: "ولا يزال الناس يتحدثون عن أن الواقعة سببها الاختلاس المالي الذي كان يقوم به القاتل".

تسييس الكنيسة

لم يستبعد القبطي الأرثوذوكسي الليبرالي، أكرم بقطر، المقيم بالخارج، أي أسباب أخرى وراء مقتل الأنبا إبيفانيوس، لكنه رهن وجود سبب ديني "بأن يكون هناك محرض أكبر كأسقف كبير من أبناء البابا شنودة الراحل، مثل الأنبا أرميا وبشوي؛ لأن إشعيا القاتل شاب لا يحمل أي فكر، كما أن الحادث قد يكون جنائيا، على خلفية أسباب مادية، وفي كل الأحوال لا توجد شفافية في موضوع التحقيقات في تلك القضية".

وأضاف لـ"عربي21": "هناك خلاف فكري بين زعماء الكنيسة القبطية وبين مدرسة الأب متى المسكين الإصلاحي التقدمي، فهناك طرف يمتلك كل القوة، وآخر لا يمتلك أي قوة، ويمكن للطرف الأول تجريد الطرف الثاني كهنوتيا، ومن المسيحية عموما، ومن الآخرة أيضا لو أراد بجرة قلم".

وأشار إلى أن "هناك محاولة واضحة من فريق البابا تواضروس بالقضاء على ما تبقى من فكر فريق أبونا متى المسكين، الذي كان يريد أن ينأى بالكنيسة عن السياسة، وينهي فكرة المظلومية التي تتبناها الكنيسة بأن المسيحيين مظلومون ومضطهدون، فالكنيسة قائمة على هذه المظلومية، وتأكل وتشرب منها، وتستمد قوتها منها، وتريد أن تزرع في قلوب المسيحيين أنهم مظلومون ومضطهدون".

وكشف أنه "لا يقدر أي ضابط أمن دولة أو مباحث أن ينال من مكانة أي راهب أو أسقف، أو لا يبدي له احترامه وتقديره، ولا يمكن للأمن التحقيق معه إلا بإذن الكنيسة، وليس كما هو الحال لديكم (المسلمين)، حيث يمكن للضابط أو حتى أمين الشرطة سحل أي شيخ".