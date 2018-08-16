رغم الحظر.. ابرام عقد تعاون ايراني ألماني بمجال التزييت الصناعي

العالم - ايران

واوضح محمد ابراهيمي المدير التنفيذي لشركة "سباهان" في حفل التوقيع بأن اهمية العقد المبرم تكمن في أن الشركات المتوسطة والصغرى الاوروبية تأتي لايران وتبرم العقود رغم ضغوطات الحظر الاميركي.

وبيّن أن المشروع سينفذ من قبل شركة "اي دي ال" الالمانية بالتعاون مع شركائها النمساويين والسويسريين مشيدا بدور السفارات الاوروبية في طهران بعقد هذا الاتفاق.

وأضاف ابراهيمي أن المشروع يساعد بنقل المعرفة التقنية الى ايران وبالمرحلة الثانية ستدخل الشركات الايرانية بصفة شريك فيه.



وحول تفاصيل العقد المبرم، اوضح أن المادة الاولية لانتاج البارافين تصدر الى الاسواق الخارجية بشكل خام حاليا، وعبر هذا المشروع سيتم توجيه منتوجات البلاد نحو تصدير السلع بقيمة مضافة أعلى.

واضاف ابراهيمي أن بالوقت الراهن تبلغ قيمة مادة "سلاك واكس" بين 550 الى 600 دولار، ومع تنفيذ هذا المشروع ستحصل هذه المادة على درجة نقاوة 99.5 بالمئة بقيمة 1100 دولار وبذلك سيرفع حجم صادرات المشتقات البارافينية، التي بلغت 280 الف طن بقيمة 212 مليون دولار في السنة التصديرية المنقضية 20 مارس/آذار 2018.

يشار الى أن هذا المنتج يستخدم على نحو مباشر في صناعات الادوية والتجميل والاطارات والنسيج، وستنفذ المرحلة الاولى من هذا المشروع في غضون 10 اشهر.