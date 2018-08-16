البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 132 وتعتقل عددا من الأهالي
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة راميان بمحافظة كلستان شمالي ايران ولا تقارير فورية عن وقوع خسائر
رويترز:مسلحون يهاجمون منطقة قرب مركز تدريب للاستخبارات في العاصمة الافغانية كابول
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يدين الهجوم الارهابي في غرب كابول معربا عن مواساته للحكومة والشعب الافغاني واسر الضحايا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في انحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: الزوارق الحربية للاحتلال الاسرائيلي تعتقل 4 صيادين فلسطينيين من بحر شمال غزة وتصادر مركبين للصيد
مراسل العالم : وحدات من الجيش السوري انتشرت في قريتي بئر عجم وبريقة لتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المنطقة وذلك استكمالاً لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي والقاضي بإخراج الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعودة الأهالي ومؤسسات الدولة إليها
محمد عبدالسلام: نحن نؤيد المصالحة اليمنية ونؤكد أن اليمن يتسع للجميع
محمد عبد السلام: استهداف مطار أبوظبي كانت عملية ناجحة وسقط 14 جريحا خلالها وأحدثت تدميرا داخل المطار
محمد عبد السلام: الصواريخ الباليستية هي أكثر الملفات التي تبحثها أطراف دولية معنا

رغم الحظر.. ابرام عقد تعاون ايراني ألماني بمجال التزييت الصناعي

رغم الحظر.. ابرام عقد تعاون ايراني ألماني بمجال التزييت الصناعي
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

وقعت شركة "سباهان" النفطية الايرانية و" اي دي ال" الالمانية، عقد تعاون لنقل المعرفة التقنية الالمانية للبلاد وزيادة انتاج وترقية زيوت التزييت الصناعية.

العالم - ايران

واوضح محمد ابراهيمي المدير التنفيذي لشركة "سباهان" في حفل التوقيع بأن اهمية العقد المبرم تكمن في أن الشركات المتوسطة والصغرى الاوروبية تأتي لايران وتبرم العقود رغم ضغوطات الحظر الاميركي.

وبيّن أن المشروع سينفذ من قبل شركة "اي دي ال" الالمانية بالتعاون مع شركائها النمساويين والسويسريين مشيدا بدور السفارات الاوروبية في طهران بعقد هذا الاتفاق.

وأضاف ابراهيمي أن المشروع يساعد بنقل المعرفة التقنية الى ايران وبالمرحلة الثانية ستدخل الشركات الايرانية بصفة شريك فيه.

وحول تفاصيل العقد المبرم، اوضح أن المادة الاولية لانتاج البارافين تصدر الى الاسواق الخارجية بشكل خام حاليا، وعبر هذا المشروع سيتم توجيه منتوجات البلاد نحو تصدير السلع بقيمة مضافة أعلى.

واضاف ابراهيمي أن بالوقت الراهن تبلغ قيمة مادة "سلاك واكس" بين 550 الى 600 دولار، ومع تنفيذ هذا المشروع ستحصل هذه المادة على درجة نقاوة 99.5 بالمئة بقيمة 1100 دولار وبذلك سيرفع حجم صادرات المشتقات البارافينية، التي بلغت 280 الف طن بقيمة 212 مليون دولار في السنة التصديرية المنقضية 20 مارس/آذار 2018.

يشار الى أن هذا المنتج يستخدم على نحو مباشر في صناعات الادوية والتجميل والاطارات والنسيج، وستنفذ المرحلة الاولى من هذا المشروع في غضون 10 اشهر.  

روابط ذات صلة

ايران وسوريا ستوقعان مذكرة تفاهم لتعاون تنموي طويل الأمد+صور

سفير جورجيا لدى طهران:حريصون على التعاون مع ايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

رغم الحظر.. ابرام عقد تعاون ايراني ألماني بمجال التزييت الصناعي

حذار من التغريدات والمطالبة بحقوق الانسان محاكمات سرية بالسعودية.. أيها المعتقلون تحسسوا رؤوسكم

 هل تعلم ان هذه الأمور لا تسبب السرطان!

ما حقيقة "صورة إبن سلمان" في احد المطاعم!

45 شخصا يواجهون الإعدام في ليبيا بسبب القذافي

شاهد..وفاة داعية سعودي تحت التعذيب في السجن

ايران تدين هجوم كابول الارهابي

محاكمة سرية للداعية العودة ونجله تكشف معلومات صادمة

شاهد..عام مضى على أزمة مسلمي ميانمار

وزير الطاقة:  يجب إنتاج خمسة آلاف ميغاواط من الكهرباء في العام المقبل

الحرب الاقتصادية بين انقرة وواشنطن تتصاعد وهذه آخر فصولها..(فيديو)

اغتيال جنديين لكتيبة "الحضارم" التابعة لتحالف العدوان

مداهمات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة

"ديما فراج" ترد على بوست العشائر الأردنية

هل تُريد تهدئة غزة غيبوبةَ للمقاومة؟

تحذير دولي من بن لادن جديد في المنطقة

البرازيل.. دا سيلفا المسجون يترشح رسميا للانتخابات الرئاسية

جنرال إسرائيلي يقر بالفشل امام محور المقاومة

زلزال قوته 3 درجات يضرب ولاية بجاية الجزائرية

تفعيل اتفاقية الدفع الثنائية بين ليبيا وتونس

الأکثر مشاهدة