البث المباشر
مصادر عراقية: مفوضية الانتخابات تعلن عن ارسال النتائج النهائية للانتخابات الى المحكمة الاتحادية لغرض المصادقة عليها
رويترز: "داعش" يتبنى هجوم أمس في كابول
رويترز نقلا عن الكرملين: بوتين قد يشارك في قمة ثلاثية مع الرئيسين الايراني والتركي في بداية سبتمبر
مصادر يمنية: مقتل 20 من قوات الغزو ومرتزقة العدوان السعودي بعبوات ناسفة غرب الدريهمي بالساحل الغربي
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تهدم قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة 132 وتعتقل عددا من الأهالي
زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب منطقة راميان بمحافظة كلستان شمالي ايران ولا تقارير فورية عن وقوع خسائر
رويترز:مسلحون يهاجمون منطقة قرب مركز تدريب للاستخبارات في العاصمة الافغانية كابول
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يدين الهجوم الارهابي في غرب كابول معربا عن مواساته للحكومة والشعب الافغاني واسر الضحايا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين خلال حملة مداهمات في انحاء متفرقة من الضفة الغربية
مصادر فلسطينية: الزوارق الحربية للاحتلال الاسرائيلي تعتقل 4 صيادين فلسطينيين من بحر شمال غزة وتصادر مركبين للصيد

موسكو: العقوبات الأمريكية لن تثنينا عن نهجنا

موسكو: العقوبات الأمريكية لن تثنينا عن نهجنا
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ بتوقيت غرينتش

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إدراك موسكو لاستمرار واشنطن في عقوباتها ضد روسيا بغض النظر عن المسوّغ، وذلك ضمن محاولاتها الرامية إلى حرف روسيا عن نهجها السيادي.

العالم- أوروبا

واعتبر أن هذه السياسة من جانب واشنطن، ستؤدي إلى استمرار تدهور العلاقات الروسية الأمريكية محذرا الولايات المتحدة من عواقب ذلك على العلاقات الثنائية.  

وأضاف: "مع الأخذ بالاعتبار الهستيريا المعادية لروسيا التي اجتاحت الولايات المتحدة واكتسبت الآن نطاقا لا سابق له، يجب علينا أن نكون على يقين تام من استمرار توسيع قوائم العقوبات الأمريكية ضد بلادنا، وعثور واشنطن على أشكال متطورة لهذه التدابير في محاولة منها لإجبارنا على التخلي عن نهجنا المستقل الذي يلبي مصالحنا على الساحة الدولية".

وتابع: "من جانبنا نعمل على تقييم طبيعة ردود فعلنا بدقة، ونتصرف وفقا للتوجيهات التي نتلقاها من قيادة البلاد".

وأشار ريابكوف، إلى أن روسيا تدرس التدابير الجوابية على العقوبات الأمريكية، وأنه سيتم اتخاذ القرار بها عمّا قريب.

وذكّر بأن واشنطن، فرضت مؤخرا عقوبات ضد شركات روسية بسبب علاقاتها مع كوريا الشمالية، وعممت عقوباتها على شركة "بروفينيت" المختصة بخدمة السفن في ميناء ناخودكا الروسي.

وشدد على أن العقوبات المفروضة ضد "بروفينيت" استندت إلى اتهامات ملفقة، إذ لم يقدم الجانب الأمريكي أي أدلة تثبت صحة هذه التهم التي تم فرضها تحت ضغط المزاج المعادي لروسيا السائد في أوساط النخبة الأمريكية حاليا.

المصدر: انترفاكس

روابط ذات صلة

الكونغرس ينشر مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

"تيران وصنافير"مصرية أم سعودية

الطيار اللبناني الأول سعد الدين دبوس ترجل عن صهوة جواده

أنباء عن شروع واشنطن تشييد مطار عسكري شمالي سوريا

هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابول

أردوغان يجب ان يصمد أمام ترامب حتى الخريف المقبل!

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش

ستراتفور.. اطالة الحصار سيدفع قطر للبحث عن حلفاء جدد غير أميركا

علماء يكتشفون أثر قدم عمرها 3000 عام

اختبار يحدد هل تعاني من التوحد ام لا في ثوان!

ملخص...العين الاسرائيلية: معادلة الردع للمقاومة الفلسطينية وعجز الكيان

كرة القدم ميسي يغيب عن مباراتي الارجنتين الوديتين في امريكا

دورة سينسيناتي تأهل صعب لديميتروف وديوكوفيتش وخروج مخيب لزفيريف

الكأس السوبر الأوروبية أتلتيكو مدريد يسقط ريال مدريد 4-2 ويحرز لقبه الثالث

كأس جوان غامبر برشلونة يحرز اللقب بفوز ثلاثي على بوكا جونيورز

تقرير أممي: مسلحو دارفور يعززون وجودهم في ليبيا

هذه هي الرواية المسكوت عنها في قضية مقتل رئيس دير بمصر

حماس تنفي إبرام أي اتفاقيات مع الاحتلال

رغم الحظر.. ابرام عقد تعاون ايراني ألماني بمجال التزييت الصناعي

حذار من التغريدات والمطالبة بحقوق الانسان محاكمات سرية بالسعودية؛أيها المعتقلون تحسسوا رؤوسكم

 هل تعلم ان هذه الأمور لا تسبب السرطان!

الأکثر مشاهدة