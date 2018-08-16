موسكو: العقوبات الأمريكية لن تثنينا عن نهجنا

العالم- أوروبا

واعتبر أن هذه السياسة من جانب واشنطن، ستؤدي إلى استمرار تدهور العلاقات الروسية الأمريكية محذرا الولايات المتحدة من عواقب ذلك على العلاقات الثنائية.

وأضاف: "مع الأخذ بالاعتبار الهستيريا المعادية لروسيا التي اجتاحت الولايات المتحدة واكتسبت الآن نطاقا لا سابق له، يجب علينا أن نكون على يقين تام من استمرار توسيع قوائم العقوبات الأمريكية ضد بلادنا، وعثور واشنطن على أشكال متطورة لهذه التدابير في محاولة منها لإجبارنا على التخلي عن نهجنا المستقل الذي يلبي مصالحنا على الساحة الدولية".

وتابع: "من جانبنا نعمل على تقييم طبيعة ردود فعلنا بدقة، ونتصرف وفقا للتوجيهات التي نتلقاها من قيادة البلاد".

وأشار ريابكوف، إلى أن روسيا تدرس التدابير الجوابية على العقوبات الأمريكية، وأنه سيتم اتخاذ القرار بها عمّا قريب.

وذكّر بأن واشنطن، فرضت مؤخرا عقوبات ضد شركات روسية بسبب علاقاتها مع كوريا الشمالية، وعممت عقوباتها على شركة "بروفينيت" المختصة بخدمة السفن في ميناء ناخودكا الروسي.

وشدد على أن العقوبات المفروضة ضد "بروفينيت" استندت إلى اتهامات ملفقة، إذ لم يقدم الجانب الأمريكي أي أدلة تثبت صحة هذه التهم التي تم فرضها تحت ضغط المزاج المعادي لروسيا السائد في أوساط النخبة الأمريكية حاليا.

المصدر: انترفاكس