البث المباشر
مراسل العالم في تعز: إعطاب جرافة عسكرية لمرتزقة العدوان في جبهة الوازعية
وزارة الصحة العامة والسكان: ندعو الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية للإضطلاع بمسئوليتهم تجاه ما يحصل الآن في مدينة الدريهمي والتحرك السريع لإخراج جرحى الأطفال والنساء والمواطنين وإسعافهم إلى مستشفيات مدينة الحديدة
وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن : طيران العدوان الأمريكي السعودي وبارجاتهم ومرتزقتهم يمنعون سيارات الإسعاف من الدخول والخروج إلى المدينة لإسعاف الجرحى
وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن : عشرات الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء ومسنين في مدينة الدريهمي نتيجة قصف العدوان والمرتزقة لمنازلهم ومحلاتهم التجارية والمساجد منذ ليل الأمس وحتى اللحظة
مراسل العالم عن مصدر محلي : تبادل كثيف لإطلاق النار بعد تفجير استهدف موكب محافظ تعز المعين من تحالف العدوان بمدينة عدن
مراسل العالم : الجيش يسيطر على منطقة أم مردخ شمال غرب تلول الصفا ويضيق الخناق على فلول إرهابيي “داعش” في بادية السويداء
مراسل العالم:عشرات الشهداء والجرحى اليمنيين بقصف العدوان ومرتزقته لمدينة الدريهمي بالحديدة منذ يوم أمس وحتى اللحظة
ممثلة الأمم المتحدة في اليمن: التحالف منعنا من الوصول الى مسرح الجريمة في ضحيان ومن حضور تشييع الاطفال
ارتفاع حصيلة انهيار جسر السيارات في مدينة جنوى الايطالية الى 30 قتيلا
مراسل العالم: خروج الالاف من اهالي الموصل بتظاهرات سلمية للمطالبة بعدم خروج الحشد الشعبي من المدينة

الكونغرس ينشر مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا

الكونغرس ينشر مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا
الثلاثاء ١٤ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

نشر الكونغرس الأمريكي على موقعه الإلكتروني، الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات المناهضة لروسيا، الذي يشمل فرض عقوبات على الدين العام الجديد لروسيا وعلى المصارف الحكومية الروسية.

العالم - الأميركيتان

وعند تقديم مشروع القانون هذا إلى الكونغرس، في أوائل أغسطس الجاري، سرعان ما حصلت وسائل الإعلام الأمريكية، على النص الكامل لهذا المشروع. وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة نوفوستي الروسية، إلى أن نص العقوبات ضد بنوك الدولة الروسية، جاء في الوثيقة الأولية مبهما وغامضا، بحيث يمكن أن تؤدي العقوبات إلى فرض قيود على الحسابات بالدولار، الأمر الذي سيكون مؤلماً للغاية بالنسبة للبنوك وسعر صرف الروبل.. في الوقت نفسه، أشاروا إلى أنه لا يزال من الممكن تعديل مشروع القانون بشكل خطير أو حتى عدم اعتماده على الإطلاق.

من جانبها ، ذكرت وزارة المالية الروسية، أن المبادرات التشريعية لمد وتوسيع العقوبات الأمريكية إلى ديون الدولة الروسية، ظهرت في وقت سابق، ولم تحصل على دعم وتأييد. ومع ذلك، فإن الوزارة واثقة من أن روسيا ستكون قادرة على تنفيذ برنامج القروض المحلية حتى من دون مشاركة مستثمرين أجانب.

 

 

روابط ذات صلة

تقديم حزمة مشددة من العقوبات ضد روسيا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي

الخارجية الأمريكية: العقوبات ضد روسيا لا ترتبط بالانتخابات الرئاسية

مدفيديف: العقوبات ضد روسيا بمثابة إعلان حرب اقتصادية وسنرد عليها بكل الوسائل

روبرت غيتس: العقوبات ضد روسيا أبدية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

تفاصيل ما بحثه العبادي مع نظيره التركي في انقرة ؟

ترامب و"زيادة تاريخية" في ميزانية الدفاع

مساعدة بالبيت الأبيض.. هذا هو سر ارتداء ميلانيا ملابس مثيرة للجدل!!

اشتباكات بين ميليشيات تابعة للإمارات و حزب التجمع اليمني للإصلاح

ذكرى انتصار حزب الله في حرب تموز 2016 + فيديو

بمناسبة یومهم العالمي.. أصحاب الأعسر، في العالم الأيمن!

الدوري الصيني بكين غوان يعزز موقعه في الصدارة بخماسية في شباك داليان

لافروف: المهمة الرئيسية القضاء على النصرة في سوريا

الكرة الانكليزية توتنهام يرجئ الانتقال الى ملعبه الجديد

أفضل هدف للموسم في أوروبا يويفا يختار رونالدو على حساب بايل ضمن المرشحين

الفورمولا وان فريق ماكلارين يعلن اعتزال ألونسو في نهاية الموسم

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30 بتوقيت غرينتش

شاهد/بعد أن نجت من صواريخها.. السعودية تحتجز "بثينة، عين الإنسانية"

حر الصيف يقتل 144 شخصا ويصيب 7079 في اليابان

بالصور.. قبائل مخلاف رازح في ذمار اليمنية تندد بمجزرة طلاب ضحيان

هل تخوض "قسد" حواراً مشروطاً مع دمشق؟

عشرات الضحایا المدنيين بمدينة الدريهمي في الحديدة

الاحتلال يتراجع عن قيوده الأخيرة على "كرم أبو سالم"

الجيش السوري يخنق "داعش" في بادية السويداء 

الكونغرس ينشر مشروع قانون عقوبات جديدة ضد روسيا

الأکثر مشاهدة