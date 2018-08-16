معصوم يكشف عن إفشال "مخطط إرهابي" ضد مصر

العالم - العراق

وقال معصوم في لقاء مع صحيفة اليوم السابع المصرية، ان "هناك تعاون مشترك على أكثر من صعيد بين مصر والعراق في مكافحة الإرهاب على المستوى الثنائي والإقليمي وهو ما نعمل على تعزيزه وتوسيعه"، مبينا ان "هناك تنسيق عال بين البلدين في هذا الشأن".

وأكد معصوم أن "التعاون أثمر عن نتائج مهمة فى الآونة الأخيرة في مجال ملاحقة وإلقاء القبض على عدد من الخلايا الإرهابية وإفشال مخطط إرهابي ضد مصر شاركت عصابات "داعش" الإرهابية في الضلوع به".

يذكر ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اكد في وقت سابق، دعم مصر الكامل للعراق في حربه ضد تنظيم "داعش" والارهاب.