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سلطات هولندا تكشف حقيقة "الطرد المشبوه"، ماذا كان يحوي؟

سلطات هولندا تكشف حقيقة
الخميس ١٦ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الهولندية أن الطرد المشبوه، الذي وجد الليلة الماضية، في شارع فوتبوخ في أمستردام، كان عبارة عن مواد متفجرة، وتم التخلص منه في الوقت المناسب من قبل القوات المختصة بإزالة الألغام والمتفجرات، في حادث هو الخامس من نوعه خلال هذا الأسبوع.

العالم - اوروبا

وبحسب سبوتنيك، فقد جاء في خبر صحفي على الموقع الإلكتروني لصحيفة "نو" الهولندية اليوم الخميس: "في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، تم العثور على طرد مشبوه في وسط أمستردام، وتم إبلاغ الشرطة المحلية، التي بدورها أبلغت القوات الخاصة بإزالة الألغام والمتفجرات".

وأضافت: "الطرد كان يحتوي على مواد قابلة للانفجار، ولكن تمت السيطرة على الموقف في الوقت المناسب، ويعد هذا الحادث هو الخامس خلال هذا الأسبوع".

وقال متحدث باسم الشرطة في أمستردام لجريدة "نو" الهولندية: "لا يزال الحديث عن علاقة محتملة تربط هذه التفجيرات ببعضها، ونحن حتى اللحظة نتعامل مع الحوادث كحالات منفصلة".

وتنوي شرطة أمستردام توفير مزيدا من الإشراف لهذه الأحياء المستهدفة، وستفتح خطا خاصا سريعا لها لإعطاء النصائح واستقبال أية معلومات أو أسئلة".

يذكر أن السلطات الهولندية بدأت باكتشاف متفجرات وحوادث إطلاق نار متتالية ما مجموعه حتى اللحظة، خمسة حوادث متفرقة، فمنذ 12 أغسطس، وكان هناك إطلاق نار كثيف ولا يزال البحث جاري عن المشتبه، وفي 14 أغسطس، تم تبادل لإطلاق النار في مبنى تجاري في شارع يوهان، وكشفت الشرطة عن وجود متفجرات معلقة على جهة الباب الأمامي للمبنى وتمت إزالتها بسلام.

وفي يوم الأربعاء 15 أغسطس، حصل انفجار صغير لم يتضرر به أحد، سوى تدمير موقف للحافلات.

 

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