اجتماعات القاهرة الأخيرة..هكذا تراها الفصائل الفلسطينية

العالم - فلسطين

الى ذلك كشفت مصادر مشاركة في لقاءات القاهرة ان التصور المبدئي كان الموافقة على تهدئة لمدة عام غير ان الفصائل اعلنت رفضها تحديد موعد للتهدئة واتفقت على ان الهدوء يقابله هدوء من جانب الاحتلال بدون الارتباط بمدة زمنية.

الفصائل تنفي دخول التهدئة حيز التنفيذ ...

هذا واكدت الفصائل الفلسطينية ان ما يروجه اعلام الاحتلال الصهيوني من ان اتفاق التهدئة مع قطاع غزة دخل حيز التنفيذ، غير دقيق، نافية حدوث اي اتفاق نتيجة للحراك الحاصل في القاهرة.

القيادي في حركة حماس، طاهر النونو، نفى ان يكون اي اتفاق قد ابرم نتيجة للحراك الحاصل في العاصمة المصرية القاهر، مؤكدا ان القاءات في القاهرة يليها لقاءات مع فصائل منظمة التحرير، مشدداً في الوقت نفسه ان ما يجري هو عباراة عن نقاش فلسطيني داخلي.

بدوره أكد مسؤول المكتب الاعلامي لحركة الجهاد الاسلامي، داوود شهاب في تصريح صحفي ان ما يروجه اعلام الاحتلال ما هو الا محاولة استباقية لخلط الاوراق وان المباحثات بين الفصائل والجانب المصري حول هذا الموضوع لم تنته بعد.

وفد من الفصائل يصل القاهرة..

وفي سياق المشاورات المتواصلة في القاهرة، عبر وفد من الفصائل الفلسطينية معبر رفح البري صباح الخميس قادما من قطاع غزة متجها الى القاهرة ليلتحق بالوفود التي توجهت لمصر لاستكمال مباحثات المصالحة الفلسطينية ولبحث ازمة التهدئة مع الاحتلال.

وافادت مصادر مطلعة ان الوفد يضم 32 قياديا من مختلف الفصائل الفلسطينية بينهم وفد من حركة حماس بقيادة روحي مشتهي.

مزاعم للاحتلال عن اتفاق تهدئة ...

تصريحات الفصائل الفلسطينية جاءت بعد ان افاد مسؤول كبير في كيان الاحتلال أن اتفاق التهدئة مع حركة حماس دخل حيز التنفيذ بناءً على الاتفاق الذي كان تم عقده عقب الحرب الأخيرة على غزة في صيف 2014.

ونقلت القناة العبرية العاشرة، عن المسؤول الصهيوني قوله أن "مصر والأمم المتحدة توصلتا إلى اتفاق مع حماس والاحتلال على العودة لتفاهمات حرب 2014 والتي تتوقف بموجبها تتوقف عن الهجمات على الحدود، وفي المقابل يتم فتح المعابر الحدودية لغزة وزيادة مساحة الصيد إلى 9 أميال".

وأضاف "أصبح الاتفاق ساري المفعول منذ يوم (الاربعاء)، مع فتح معبر كرم أبو سالم وتوسيع مساحة الصيد".

وأشار إلى أنه تم إطلاع وزراء المجلس الوزاري المصغر "الكابنيت" على الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ.

وبين أن "إسرائيل" ستدرس في الأسابيع المقبلة في حال استمر الهدوء اتخاذ خطوات إضافية لتحسين الوضع في غزة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والكهرباء في القطاع.

سلاح الأجنحة العسكرية هو السلاح الأطهر والأنقى

هذا وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، إن الكتائب والأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية هي من تدافع عن المشروع الفلسطيني، وهي التي تحمي الشعب الفلسطيني وتدافع عنه أمام جرائم الاحتلال.

وأكد بدران في تغريدة له على حسابه عبر "تويتر" صباح اليوم الخميس أن سلاح الأجنحة العسكرية ملك للشعب كله، "وهو السلاح الأطهر والأنقى".

وأضاف: "هؤلاء المقاومون الذين قدموا آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، يستحقون منا كل الاحترام والتقدير، وهم وحدهم من يحسب لهم العدو ألف حساب".

وتأتي هذه التصريحات بعد تصريح لعضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد قال فيها: إن "ما يجري الآن في القاهرة ليس مفاوضات وإنما مهرجان للإعلان عن الاتفاق"، مبينًا بأنه "ليست كل الفصائل مشاركة في هذا الاتفاق على الإطلاق، وأن هناك أسماء لقوى لم نسمع بها من قبل"، على حد قوله.