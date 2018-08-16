واشنطن تهدد تركيا: المزيد من العقوبات إذا بقي القس برونسون محتجزا

وبحسب سبوتنيك،فقد هددت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض المزيد من العقوبات على تركيا حال لم يتم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برونسون.

وقال وزير الخزانة الأمريكية سيتفين مونشين في تصريحات نقلتها صحيفة "بلومبرغ" اليوم الخميس: إن "المزيد من العقوبات في انتظار تركيا إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي برونسون".

وأحالت المحكمة الجنائية الثانية في تركيا، أمس الأربعاء، طلب الطعن لإطلاق سراح القس الأمريكي برونسون إلى المحكمة الجنائية الثالثة، بعد رفضها الطعن المقدم لإطلاق سراحه.

وقالت قناة "سي إن إن ترك": إن "المحكمة الجنائية الثانية في إزمير رفضت طلب الطعن الذي قدمه محامي برونسون لإطلاق سراحه للمرة الثانية حيث كانت فرضت المحكمة التركية الإقامة الجبرية على برونسون بسبب مشاكل صحية بعاني منها".

في سياق متصل، زار القائم بالأعمال الأمريكي في تركيا، أول أمس الثلاثاء 14 أغسطس/ آب، القس المحتجز برونسون.