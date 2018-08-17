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ترامب: سوف نخنق تركيا

ترامب: سوف نخنق تركيا
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".

العالمالأميرکيتان

 

وقال على تويتر: "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا". 

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