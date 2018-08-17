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مصادر يمنية: القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى على تجمعات المرتزقة في الساحل الغربي
ترامب: سوف نخنق تركيا
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش
ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة "لن تدفع شيئا" لتركيا من أجل إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي وصفه بأنه "رهينة وطني عظيم".
العالم
-
الأميرکيتان
وقال على تويتر: "لن ندفع شئيا من أجل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنخنق تركيا".
تصنيف :
الأميرکيتان
كلمات دليلية :
ترامب
تركيا
اردوغان
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فلسطین
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