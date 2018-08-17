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الجزائر تنقذ 6 طلاب محتجزين في التشيك

الجزائر تنقذ 6 طلاب محتجزين في التشيك
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

تدخلت وزارة الخارجية الجزائرية لإنقاذ 6 طلبة طب وصيدلة من تهمة اغتصاب فتاة إيرلندية في العاصمة التشيكية براغ. 

العالم - الجزائر

وبحسب موقع صحيفة "النهار أون لاين"، كانت الشرطة التشيكية قد ألقت القبض على الطلبة الستة في مطلع شهر أبريل المنصرم، وجرى إطلاق سراحهم، أمس الخميس، بعد أن قضوا 4 أشهر في السجن، وثبوت البراءة.
 
 وجرى إطلاق سراحهم بعد تدخل وزراة الخارجية الجزائرية، حيث جرى سجنهم رغم إثبات الطب الشرعي عدم وقوع جناية الاغتصاب بحق الفتاة الإيرلندية.
 ويعد الشباب الـ6 جزائريين طلبة يدرسون في فرع طب وصيدلة، حيث كانوا في عطلة بمدينة براغ.
 
وأوضحت الصحيفة الجزائرية أن الفتاة الإيرلندية البالغة من العمر 35 سنة في عمرها والتي تقدمت بشكوى الاغتصاب، كانت هي أيضا في إجازة ببراغ،حين تعرفت عليهم .

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