هزيمة "فضائحية" لكرة الماء السعودية تثير غضب "آل الشيخ"

العالم - رياضة

وكان منتخب مصر لكرة الماء قد حقق فوزا ساحقا على منتخب السعودية بنتيجة 36-1 ضمن منافسات كأس العالم للشباب في كرة الماء المقامة حاليا بالمجر، ضمن تصفيات تحديد المراكز من الـ13 إلى 20.

وشهدت المباراة تسجيل جميع لاعبي منتخب مصر لأهداف باستثناء حارسي المرمى مروان حافظ ومحمد محمد.

وكان المنتخب المصري قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام المنتخب الأسترالى 11-7، ثم تعادل مع جنوب أفريقيا في مباراته الثانية بنتيجة 14-14.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة على تويتر "نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة". وأضاف "ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية".

واختتم آل الشيخ تغريدته بالسخرية من منتخب بلاده قائلا "أخاف أنكم ناسين الحارس بس"!!

واعتاد تركي آل الشيخ على انتقاد لاعبي المنتخبات السعودية مع كل إخفاق رياضي بدلا من محاسبة المسؤولين وتقديم الدعم النفسي للاعبين لمساعدتهم على تجاوز الهزائم. وكان قد هاجم لاعبي المنتخب السعودي لكرة القدم عقب خسارتهم بخماسية نظيفة أمام روسيا في افتتاح المونديال، قائلا إنهم "سودوا وجهه" أمام ولي العهد محمد بن سلمان، مضيفا أنه لا يوجد لاعب سعودي واحد تتعدى قيمته مليون ريال.