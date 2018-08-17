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السيسي لـ”المصريين” انتهى زمن أبو بلاش.. شخلل تعدي !!

السيسي لـ”المصريين” انتهى زمن أبو بلاش.. شخلل تعدي !!
الجمعة ١٧ أغسطس ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جدلاً واسعاً، عندما طالب المصريين إلى التسليم بالأمر الواقع والقبول بارتفاع الأسعار وفرض الضرائب والرسوم الجديدة.

العالم - مصر

وقال السيسي في كلمةٍ بمناسبة افتتاح مجمع للأسمنت في محافظة بني سويف جنوب القاهرة “مافيش حاجة ببلاش خلاص”.

وفي دعوته إلى عدم الاعتراض على التوسع في استحداث رسوم جديدة على المواطنين قال السيسي بالعامية المصرية “لما تقابل محطة رسوم جديدة على الطرق الجديدة ما تضايقش .. مافيش حاجة ببلاش خلاص”.

وواصل السيسي تسويقه للإنجازات في عهده قائلا  “نحن نقول كلام كثيرا، لكن واضح أنه لا يصل إلى الناس”، مروجا لجسور تربط شرق نهر النيل بغربه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التقط المؤييدين عبارة “انتهاء زمن أبو بلاش” مروجين لها باعتبارها تماشيا “مع كافة دول العالم” و”تنويعا لمصادر الدخل”.

على الجانب الآحر غذى التصريح الأخير طاقة السخرية عند المصريين وحولوه كعادتهم إلى مادة للدعابة عنوانها “شخلل تعدي” و”لسة ياما نشوف يا بلدي”.

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